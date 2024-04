Tatiana Luis, fundadora de Autismo en Positivo, destacó la importancia de apoyar el desarrollo de las personas autistas sin tratar de cambiarlas

A raíz del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, conversamos en ‘Qué Hay de Nuevo‘ con la fundadora de Autismo en Positivo, Tatiana Luis, quien destacó la importancia de aprender y conocer más sobre este espectro.

Antes de comenzar, Tatiana Luis hizo una acotación señalando que ella es autista y profesional en este aspecto, y que “como parte de la comunidad siempre me gusta decir que no somos personas trastornadas, o sea no tenemos TEA (Trastorno el Espectro Autista), no somos personas enfermas tampoco y que además las características de una persona autista no son signos de alarma ni muchísimo menos, porque lo que no se busca es cambiar a la persona, corregirla o modificarla”.

Siguiendo con lo anterior, la fundadora de Autismo en Positivo explicó que “el autismo es un tipo de cerebro, no es una enfermedad que tú puedas dar una medicina para cambiar, lo que hay que plantearse es cuáles son las necesidades específicas de la persona autista y de qué manera puedo fomentar o apoyar ese desarrollo, sin buscar que la persona pierda su esencia ni su identidad”.

Desde su experiencia, manifestó que “es más complejo mientras más desconocimiento hay por parte de la sociedad. Hay un estigma muy errado que dice que las personas autistas no hablantes pareciera que no son pensantes y nada más lejos de la realidad. Las personas autistas, independientemente de la forma de comunicación que ocupen, tienen muchísimo potencial, cada uno tiene un potencial de desarrollo y está en nosotros como sociedad comprender, entender, aceptar y celebrar que esta persona es diferente, así como todos somos distintos”.

Por último, la especialista en autismo destacó que “ahora tenemos más acceso a la información, la detección e identificación de autismo es algo que se ha democratizado un poco más, aún nos queda recorrido para conseguir ese verdadero cambio que queremos. Sin embargo, creo que esto es una tendencia que no va a retroceder”.