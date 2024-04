Director del SERMIG y situación de Lo Valledor: “Solicitar algún documento de identidad es algo que un recinto puede realizar”

El pasado 1 de abril comenzó la marcha blanca de la medida que exige carnet de identidad nacional para ingresar a Lo Valledor, uno de los nuevos requisitos que fueron adoptados para aumentar la seguridad del mercado. En medio de los controles de ingreso del lunes, una mujer de nacionalidad chilena fue detenida, y tras quitarle su arma a un guardia privado, provocó una balacera que terminó con tres heridos, ocasionando que la nueva medida de control fuera cuestionada.

Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), se refirió a la polémica en Qué Hay de Nuevo, donde empatizó que estas “son medidas que son concordantes con tener un cierto estándar de seguridad en los distintos recintos”. Además, agregó que “es legítimo que las instituciones y los recintos puedan tener sus mecanismos de certificación de la identidad de las personas que ingresan por un tema de seguridad”.

Según Thayer, “el problema es que hay un descontrol en el ingreso a estos recintos, no se sabe quién entra. Entra gente de la cual no se tiene registro de su identidad”. Respecto a la solicitud de cédula de identidad para el ingreso a recintos como Lo Valledor, el director del SERMIG señaló que “tener algún documento de identidad, que certifique que esa persona efectivamente es una persona que está regular en el país, es algo que perfectamente un recinto puede realizar”. Para asegurar esto, agregó que “vamos a entregarle a estos recintos, y a la gente que trabaja ahí y realiza controles, toda la información necesaria para que puedan realizar un control de ingreso de las personas, que esté concordante con la norma”.

Sobre la situación migratoria del país, Thayer afirmó que “tenemos que tener súper claro que el problema de la irregularidad de las personas migrantes es un problema de seguridad. Y por lo mismo, la regularidad de las personas es una contribución a la seguridad del país. Ese es el problema de fondo, más que el tipo de control que realizan los distintos recintos”.

La autoridad también se refirió al aumento en el ingreso de niños y adolescentes en situación irregular por las fronteras del país, señalando que “es preocupante que estén ingresando niños no acompañados, o niños acompañados por gente que no son sus padres, madres o cuidadores legales, por nuestra frontera”. Para esto, el director de SERMIG afirmó que “estamos disponiendo de aparatos de empadronamiento biométricos en la frontera, en función de que aquellos niños que ingresen al país y son detectados ingresando irregularmente, primero que nada tengamos registro biométrico de ellos, para poder detectar que no están siendo utilizados para ingresar una y otra vez, o por bandas de crimen organizado, o por redes de trata o tráfico de personas”.

Finalmente, sobre la posible existencia de trata de blancas en la frontera norte del país, el director del SERMIG indicó que “el delito de tratas y tráfico es algo que existe, y que las policías evidentemente trabajan y se desbaratan de manera permanente estas redes, que normalmente tienen una connotación de trata para el comercio sexual, o la explotación sexual”. Para enfrentar este problema, Thayer señaló que “es importante que fortalezcamos las capacidades de control de fronteras y de persecución del delito. Y al mismo tiempo, de protección de los niños cuando están involucrados como víctimas en este tipo de situaciones”.