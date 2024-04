Felipe Cruz, concejal de Recoleta, por caso Farmacias Populares: “La era de los Jadue ha terminado y va a terminar de la peor forma para ellos”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el concejal de Recoleta y militante de Renovación Nacional (RN), Felipe Cruz, se refirió a la solicitud de la Fiscalía para formalizar al alcalde de la comuna, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, en el marco del caso Farmacias Populares.

Consultado sobre los dichos de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien argumentó que este hecho no era contra la persona de Daniel Jadue, sino que en su calidad de representante de las Farmacias Populares, y que además hizo la distinción respecto de los casos de otros alcaldes, el concejal negó hacer esa distinción señalando que “en este caso es evidente que hay responsabilidades del alcalde, de hecho el caso parte precisamente por una solicitud de coima, eso no tiene nada que ver con que una institución realice tal o cual gestión, tiene que ver con una responsabilidad personal del alcalde Jadue”.

Respecto del llamado de este Gobierno a no hacer un uso político de esta formalización, indicó que “el Gobierno siempre cuando le conviene hace estos llamados y creo que puede ser, pero acá lo importante es que hay recursos públicos (…) los delitos son gravísimos, no puede ser que un alcalde haya generado toda una estructura con un fin noble incluso, pero que finalmente no da resultado y se han utilizado los recursos para otros fines, incluso para apoyar sus propias campañas electorales”.

Sobre el actuar del consejo frente a estas acusaciones, Felipe Cruz admitió que “ha sido bastante duro en lo personal porque no es fácil llegar a un espacio en que uno está como David contra Goliat, pero también es algo muy bonito y esperanzador, yo estoy convencido de que la era de los Jadue ha terminado y va a terminar de la peor forma para ellos, pero de una buena forma para nosotros”.

Pasando a la gestión del alcalde Jadue y en qué calidad entrega la comuna, el concejal de RN indicó que “en las peores condiciones posibles, Jadue ha destruido completamente esta comuna que solía ser la mejor de la zona norte de la región Metropolitana, hoy es la peor, hemos bajado en todos los índices de calidad de vida y hemos subido en todos los indicadores de inseguridad”.

Por último, Cruz declaró con seguridad que “el 27 de octubre comienza una nueva era para los recoletanos y recoletanas que creemos y estamos seguros que nos merecemos y somos una mejor comuna (…) más allá de las formas totalitarias habituales dentro de la lógica del Partido Comunista, lo que vamos a hacer es construir con unidad, con todos quienes estén dispuestos, transformar esta comuna y llevarla al siglo XXI”.