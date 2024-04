Diputada Helia Molina (PPD) sobre mutualización y traspaso de la deuda de las isapres a afiliados: “Eso es estafa, eso es robo”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la diputada del Partido por la Democracia (PPD) e integrante de la Comisión de Salud, Helia Molina, se refirió a la ley corta de isapres, su futuro y la idea de mutualización.

Sobre la crisis de las isapres y la discusión de la ley corta, Molina expresó que “esto no es una trampa que le está haciendo el Gobierno a las isapres, estrangulándolas, como dice el exministro Mañalich, sino que esto es hacer cumplir un fallo de la Corte Suprema, que es un poder independiente del Estado que no tiene nada que ver con el Gobierno”. Por lo tanto, tiene que ver con “razones jurídicas y de abuso de las isapres con los afiliados, en el sentido de haberles cobrado de más por mucho tiempo”.

Siguiendo con lo anterior, la diputada PPD cuestionó que “usted no me puede venir a decir a mí que el Gobierno está estrangulando a las isapres, tampoco nunca ha habido un sentido de estatización, lo que se ha planteado es un sistema universal donde haya un fondo común con el 7% y que las personas que quieren pagar más del 7% contrate seguros complementarios para tener acceso a otras cosas”. De esta manera, “nunca se ha pensado estatizar la salud ni que los proveedores sean todos del Estado, siempre está contemplada la alianza público-privada porque es virtuosa cuando no hay abuso”.

Respecto de la idea de mutualizar, la integrante de la Comisión de Salud señaló que “la mutualización por supuesto que tiene que ver con la seguridad social, pero a usted le parece que es seguridad social que las isapres le traspasen a los afiliados el 50% de la deuda de modo que se amorticen entre ellos, los que deben más con los que deben menos, si usted cree que eso es seguridad social, eso es estafa, eso es robo”.

Frente a la pregunta de si es posible evitar el colapso del sistema, Molina respondió que “de la mayoría de las isapres algunas pueden quebrar, las más débiles y se han creado nuevas isapres para que vea usted que tan malo no es el panorama (…) pedirle al Estado que le solucione el problema a instituciones que han recibido por décadas toda la plata de salud de la gente que tiene mejores ingresos me parece un poco frescolín”. En ese sentido, afirmó que “se están buscando miles de mecanismos para que las isapres no quiebren, yo creo que las isapres se han victimizado”.

Por último, la parlamentaria aclaró que “el sistema de salud pública, en términos de provisión de servicios, no puede hacerse cargo de todos los usuarios de las isapres hoy día, pero sí los que pasen a Fonasa tendrán convenios con las clínicas privadas”.