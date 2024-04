Académico Gustavo Lagos por dichos de Tianqi sobre acuerdo SQM-Codelco: “Chile debería proteger la posición que tiene en este momento”

En conversación con ‘Más que Números‘, el académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la UC, Gustavo Lagos, se refirió al anuncio del Ejecutivo de la apertura a privados de 26 salares, la postura de Tianqi frente al acuerdo de SQM-Codelco y la Estrategia Nacional del Litio.

Respecto del anuncio sobre la apertura a privados de 26 salares, Lagos expresó que “es una avance significativo, sin embargo, yo creo que los chilenos tienen que entender que estamos a mitad de camino en los permisos institucionales que tiene que tener el litio para ser poder ser explorado o explotado porque falta aún la consulta indígena y los contratos especiales de operación. En el caso de los privados son súper complejos, en el caso de las empresas estatales son más fácil, pero tenemos eso y la preocupación es qué va a alcanzar a hacer este Gobierno en cuanto a esos anuncios”.

En cuanto a la Estrategia Nacional del Litio, el experto hizo hincapié en que “no tiene ninguna importancia ideológica, o sea aquí lo importante del anuncio de la estrategia nacional del litio es cuáles son los salares que van a tener mayoría de participación del Estado, cuáles van a ser minoría y cuáles el Estado no necesita estar presente”. Por otro lado, “en cuanto a las estatales, Enami y Codelco cubren esa oferta con creces, no es necesario una empresa nacional del litio y creo que no va a existir”.

Consultado por la intervención de Tianqui y sus cuestionamientos hacia el acuerdo entre SQM-Codelco, Lagos detalló que “los cuestionamientos que hace Tianqi retroceden a lo que fue originalmente la entrada de Tianqi a SQM”. En esa línea, la preocupación por parte de SQM y de algunos otros voceros, era que era poco inconveniente que la empresa china entrara a esa propiedad por diversos motivos, entre ellos, que “venía respaldado por el estado chino de tal forma que SQM no se casaba con Tianqi sino que con el estado chino (…) el problema consiste también en que es muy difícil prever o más bien es posible indicar que una empresa que viene respaldada por un Estado tan fuerte como el chino va a querer apoderarse de la propiedad de la empresa más adelante”.

Siguiendo con lo anterior, cree que “Tianqi quiere más participación y eso es inconveniente porque el Salar de Atacama es la principal reserva de litio del mundo, entonces obviamente que es un objetivo estratégico para cualquiera que esté metido en el mercado del litio. Creo que Chile debería proteger la posición que tiene en este momento de tener una empresa que es chilena y la otra es una empresa norteamericana”.

Sobre si debería haber una mirada geopolítica al momento de asignar la explotación de estos salares, Lagos opinó que “no necesariamente, el Salar de Atacama sí (…) para mí gusto ese es un bien estratégico de este país y está bien que el Estado sea mayoría ahí, pero el resto de los salares para nada, pueden ser explotados tal cual son explotadas las empresas de cobre. La prioridad no es que las empresas sean estatales sino que se haga desarrollo del litio de tal forma que Chile perciba los beneficios”.

Frente a la pregunta de por qué Codelco está perdiendo dinero, el profesor destacó que “la respuesta es súper sencilla y los chilenos la conocen porque resulta que hace dos años Codelco se vio forzado a reducir la producción y cuando usted produce menos suben los costos y cuando sus costos suben tiene menos utilidades”. Esto se debió a que “de las tres minas que redujeron la producción en forma muy importante hay dos de ellas que son las más complejas del mundo para manejar técnicamente, que son las dos minas subterráneas Chuquicamata y Teniente, en las dos ha habido problemas que se van a resolver, pero no este año ni el próximo, sino que van a ir resolviéndose paulatinamente de aquí al 2028-2029, por lo tanto, podemos esperar que Codelco no tenga buenos resultados de aquí a por lo menos dos a tres años más, a menos que el precio suba mucho”.

Por último, tomando en cuenta la situación anterior, el académico de la UC negó que fuera responsabilidad exclusiva de esta administración ni tampoco de las anteriores, “porque cuando yo lo digo que estas dos faenas subterráneas son las más complejas técnicamente en el mundo de operar, le estoy diciendo que a pesar de tener los mejores expertos en mecánica de roca (…) nadie es capaz en el mundo de predecir los eventos que van se van a generar con esas rocas”.