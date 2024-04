Andrés Longton tras incidente en Lo Valledor: “La gente se siente timada y engañada”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton, se refirió a la crisis de seguridad que enfrenta el país, luego de que, durante esta mañana, se registrara un incidente en el mercado mayorista Lo Valledor, donde una mujer que estaba siendo detenida le arrebató un arma de fuego a un vigilante y disparó en el acceso, hiriendo a tres personas. El hecho quedó registrado por cámaras de prensa y fue transmitido en vivo por televisión.

Consultado por el hecho, el parlamentario sostuvo que le quedó una sensación “amarga”, puesto que “uno se pregunta por qué tuvimos que esperar que alguien disparara para tomar medidas, por qué somos tan reactivos en ese sentido”, agregando que, a su parecer, al gobierno le “falta convicción, no me cabe duda que el presidente y sus ministros, no avalan, ni protegen a la delincuencia, pero hay una suerte de falta de convicción en las medidas que implementan y ejecutan”.

Tras esto, enfatizó en que ámbitos de seguridad “no está todo mejor que antes, es cosa de salir a la calle (…) la gente se siente timada y engañada cuando se quiere dar una apariencia de algo para tener efectos políticos, ese conformismo y pasividad preocupa y también indigna”.