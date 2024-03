Luis Astudillo, alcalde de PAC, respalda medida de Mercado Lo Valledor: “Todo lo que aporte a combatir esta crisis de delincuencia es positivo”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda (PAC), Luis Astudillo, se refirió a la medida que adoptará el Mercado Mayorista Lo Valledor desde el 1 de abril de prohibir el ingreso a quienes no porten su carnet de identidad y el panorama en seguridad.

Consultado por la medida que adoptará el mercado mayorista, el alcalde de la PAC expresó que estaba “sorprendido”, ya que se enteró por la prensa, pero señaló que “es una buena señal y es algo positivo porque todo lo que aporte a poder combatir esta crisis de delincuencia es positivo”.

Siguiendo con lo anterior, indicó que “solicitar que las personas se identifiquen al ingresar a un lugar donde se maneja mucho dinero yo creo que es algo positivo”. En este punto dio el ejemplo de cuando uno entra a un edificio donde te piden tu nombre e información personal. Asimismo, señaló que “ahora que ocurran delitos violentos en un edificio privado es mucho menos probable que ocurra en la vega Lo Valledor, por eso que para mí es una buena medida y creo que el objetivo apunta a poder diferenciar las personas que están de manera regular y las que están en calidad de indocumentado”.

Respecto de las críticas provenientes de diversas figuras, el jefe comunal declaró que “cuando uno anuncia medidas siempre hay detractores y gente que está a favor, creo que la inmensa mayoría está a favor de esto, les aseguro que los vecinos de mi comuna están de acuerdo con esta medida porque lo más me han solicitado durante este último periodo es que hagamos especial énfasis en temas de seguridad”.

Sobre qué pasaría si turistas quisieran ingresar al mercado, Astudillo declaró que “por supuesto que podrían ir turistas o personas que se dedican a la agricultura en otras latitudes, ahora obviamente si uno exige el documento de identidad y la persona exhibe un pasaporte que está timbrado por la policía internacional, a mí me parece que eso no debería generar ningún impedimento para que aquellas personas puedan ingresar al mercado”.

Por último, el alcalde quiso destacar que “yo creo que fui uno de los primeros alcaldes que alzó la voz y dijo acá tenemos que hacer algo y lo hice en mi calidad de una persona de izquierda, del mundo progresista (…) hay algo que a mí me marcó un antes y un después, cuando la delincuencia se empezó a apoderar de algunos sectores de mi comuna, teniendo que suspender clases contra nuestra voluntad, tener que hacer turnos éticos en los consultorios, ese atentado contra lo derechos humanos de los más pequeños y de las personas que necesitaban asistencia médica es algo que me marcó y yo dije que si no podemos sacar Carabineros de un sombrero, como lo haría un mago, tenemos que buscar medidas específicas para poder superar este déficit que tenemos”.