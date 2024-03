Director del INE descarta un Censo más complejo que los anteriores: “Tenemos una sensación de normalidad bastante grande”

En conversación con Radio Infinita, el Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se refirió al Censo y despejó dudas sobre el proceso.

Ricardo Vicuña, Director del INE afirmó que hasta ahora la sensación que queda es de “una normalidad bastante grande. No es algo que sea tan peculiar. Hacemos el Censo desde hace años. Cuando le explicamos a la gente, lo entienden bien. Los chilenos y chilenas saben que esto se hace bien”.

Sobre cómo se ha desarrollado el proceso hasta el momento, Vicuña destacó la colaboración ciudadana. “Hemos visitado más del 27% del territorio geográfico. Estamos desglosándolo también por regiones. Sobre el 6%, es una cifra engañosa. La quisimos dar por temas de transparencia. En esa cifra podría ser una no respuesta por diferentes motivos, tanto por no querer y también casos de personas que no pudieron en ese momento”.

Respecto de las dudas que hay sobre el Censo, especialmente en Redes Sociales, el mandamás de la institución de estadísticas detalló cuáles son los elementos que confirman la identidad de quien está censando. “Todas las entrevistas se hacen en la puerta con una credencial, y ropa especial. Hay un código QR para ser escaneado y así verificar la identidad de la persona”.

También, analizó cuáles son los factores que han llevado a la desconfianza hacia el Censo 2024. “Hay muchos elementos para que haya confianza en el proceso. Puede haber un tema de desinformación a la hora de no aceptar la entrevista. Primero, por temor de que los datos no se usen bien. Siempre recordamos que el INE cuando levanta datos lo hace con fines estadísticos y hay confidencialidad de los datos. Por ley estamos impedidos de hacerlo. Jamás vamos a compartir un dato”.

Abuso contra censista

El pasado lunes, un hombre de 70 años abusara sexualmente de una mujer que llegó a realizar el Censo a su hogar en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.

El sujeto sacó una escopeta, apuntándole en la cabeza, obligándola a entrar para luego abusar sexualmente de ella.

Sobre este tema, Vicuña fue tajante. “Lo principal es la seguridad de nuestros colaboradores en terreno. Es de lunes a domingo con personas desplegadas en la calle. Nuestra principal preocupación es que estén seguros. Estamos siempre trabajando con protocolos”.

Tras el hecho, y en medio de las especulaciones sobre el acompañamiento a las mujeres censistas, el Director del INE negó que sólo hombres acompañaran a censistas mujeres en Lautaro. “Es un tema que generó cierta ambigüedad. No estamos pensando en que el facilitador vaya a ser hombre o mujer”.