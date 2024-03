Raúl Figueroa por falta de cupos en colegios: “No hay ninguna propuesta, eso es lo que llama la atención”

En un nuevo capítulo de Qué Hay de Nuevo, conversamos con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas UNAB y exministro de Educación, acerca de la situación que mantiene a miles de estudiantes sin matrícula para estudiar a lo largo del país.

Con respecto a la falta de cupos en establecimientos educacionales el experto indicó que “hoy día debiesen hacer el match entre niño que necesita un cupo y establecimiento que esté en condiciones de entregarlo. Hay colegios que están en condiciones de entregar esos cupos, pero necesitan que les liberen restricciones regulatorias o tener la seguridad de que se les va a pagar la subvención escolar por haberlos recibido. Esos son temas de gestiones, porque el consenso es muy rápido. Si se necesita una reforma muy concreta, se puede tramitar en una semana. Pero no hay ninguna propuesta, eso es lo que llama la atención. No hay gestión territorial, no hay propuestas de solución y da la sensación que esos niños, que tampoco tenemos claridad de cuantos son, están un poquito a la deriva”.

Acerca de la gestión del gobierno, aseguró que “se que hay buenas intenciones en las autoridades del ministerio, y que quieren y necesitan solucionar este problema. Pero lo que hemos visto estos últimos años, es una constante de que frente a problemas concretos da la sensación de que no hay capacidades tecinas para abordarlas”.

En esa misma línea, añadió que “se hizo una innovación este año que no dio resultados. El “anótate en la lista”, dilató aún más una solución que antes se materializaba muy rápido. Los papás que no encontraban cupo en el sistema de admisión escolar iban a un colegio y se anotaban en una lista de espera y les avisaban si tenían o no cupos, y se generaba un movimiento. Esta plataforma lo que hizo fue dilatar este proceso que naturalmente se daba a finales de diciembre y finales de enero, los colegios no saben muy bien que hacer”.

Finalmente, Figueroa cerró señalando que “el problema más serio es que incluso hay colegios que están dispuestos a ampliarse pero las autoridades no le autorizan esa ampliación porque existe otro colegio cerca que tiene cupos pero las familias no están interesadas en ir. Entonces, hay un cruce que es evidente, hay una oferta que no resulta atractiva para todas las familias, y las familias están dispuestas a ir a otros lugares, pero las restricciones regulatorias impiden que esos otros proyectos de puedan concretar”.