Arquitecto Iván Poduje cree que ausencia de estatua del general Baquedano “es una señal de un Estado cobarde”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el arquitecto urbanista y socio fundador de Atisba, Iván Poduje, se refirió al proyecto de remodelación de la Plaza Baquedano y los costos que implica.

Consultado de por qué cree que es absurdo invertir $13 mil millones en remodelar la Plaza Baquedano, Poduje explicó que “dentro de la misma Plaza Baquedano tenemos la iglesia institucional de Carabineros destruida, que es un monumento y edificio patrimonial, tenemos el Museo de Violeta Parra destruido, el Centro Arte Alameda destruido y tenemos como 12 edificios patrimoniales vandalizado, entonces si tú quieres hacer una inversión para recuperar la Plaza Baquedano, lo lógico es que recuperes primero esos edificios”.

Siguiendo con lo anterior, destacó que “esta obra lo único que hace es que desplaza la rotonda hacia el borde del río, la deja igual, pero le pasa una calle al lugar donde estaba la cripta del soldado desconocido y, además, no instala al general Baquedano en el lugar donde estaba originalmente, entonces creo que es una decisión que primero, está totalmente alejada de las prioridades que tenemos hoy día, segundo, cuestionar el punto de vista de su impacto patrimonial y tercero, omite un aspecto fundamental que es lo que le da el nombre a la plaza, que es el monumento a un héroe patrio que fue retirado de ahí”.

En ese sentido, esto le parece “un despropósito y claramente alejado de las prioridades que hay, no solo en Baquedano, sino que en Viña del Mar, en el norte de Chile, tenemos un país con mucha necesidad social para gastarse 13 mil millones de pesos en mover una plaza de un lado para otro”.

En otro punto, el arquitecto urbanista señaló que “el costo es altísimo, pero además no sabemos cuál es la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales, que debiera tener una opinión sobre esta materia, no pasó por el sistema de evaluación ambiental, hizo una transformación importantísima, entonces esto se está haciendo de manera inconsulta y saltándose todos los trámites y yo no entiendo por qué”. Asimismo, señaló que “el país hoy día tiene seis mil familias damnificadas que están viviendo en carpas y el ministro Marcel dice que no hay plata, no hay plata para eso, pero hay plata para cambiar la rotonda de lugar, entonces me parece que es un problema de foco, de prioridades distorsionadas en este caso”.

Por último, hizo hincapié en que esto significa un “atentado patrimonial respecto de lo que existía y el hecho de que no esté Baquedano me parece que es una señal de un estado cobarde, que no se hace cargo y que no honra la memoria de las personas que ayudaron a construir Chile”.