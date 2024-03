Exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, por cierre de Huachipato: “Hay que hacer una transición ordenada con el costo social menor posible”

En conversación con ‘Más que Números‘, el exsubsecretario de Hacienda y académico de la FEN, Alejandro Micco, se refirió a los dichos del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien llamó al Gobierno a convocar una “presión ciudadana” para sacar adelante las reformas claves y el cierre de la Siderúrgica Huachipato.

Sobre los dichos del senador del PC, Micco opinó que “las reglas del juego son que las decisiones se toman en base a elección popular de los representantes, ya sea en el parlamento como en el Ejecutivo, y lo otro parece estar jugando fuera de la cancha democrática si es que una votación o algunos acuerdos no me gustan, me enojo y trato de patear la pelota para afuera, no me parece, pero más allá de eso respecto a cómo entrar al segundo periodo del Gobierno genera tensiones internas en términos de que empiezan a acercarse las elecciones (…) eso genera presiones respecto a presionar a que salgan algunas de las promesas”.

Tomando en cuenta la sensación de la ciudadanía frente a estas disputas políticas, el académico de la FEN expresó que “creo que la situación es distinta a la que teníamos el 2019, hay una ciudadanía muy cansada respecto de lo que fueron todos los movimientos, mucha efervescencia, exceso de violencia en las calles, creo que la ciudadanía está cansada de eso. No lo veo con tanta fuerza como antes, muy importante lo que hizo el subsecretario del Interior saliendo inmediatamente a decir que esta no es la posición del Gobierno”.

Pasando a otro tema, respecto del cierre de la Siderúrgica Huachipato, Micco contó que “me tocó como subsecretario de Hacienda ir a defender las primeras acusaciones de dumping que se plantearon, en el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet, estamos hablando de una situación de ya de largo de 10-12 años, hemos tenido año tras año con números rojos, negativos, que se han visto incrementados porque China ha estado lenta en su mercado inmobiliario interno y eso ha hecho que haya una sobreoferta de acero a nivel mundial, que el precio se desplome más y las pérdidas aumenten”.

Siguiendo con lo anterior, el exsubsecretario planteó que “la pregunta de fondo es, dos cosas, es esto algo transitorio o no, pareciera ser que diez años ya te empiezan a mostrar que esto va más allá de simplemente un tema de dumping (…) hay que sumar otro tema, que cualquier medida que genere una disrupción de actividad económica en forma importante, como sería el cierre de Huachipato, tiene costos de ajustes gigantescos, los cuales tienen que ser puestos en la mesa y hacerse la política (…) hay que empezar a ver si es que hay alguna viabilidad de que esto siga funcionando en el mediano y largo plazo”.

Por otro lado, consideró que “lo que sí hay que tener claridad es que las medidas de esta magnitud, los ajustes tienen que hacerse en forma paulatina y con medidas de reconversión si es que uno llega a la convicción de que esto no tiene vuelta”.

Desde su punto de vista, “esto hay que hacerlo en forma ordenada, no de la noche a la mañana, y eso yo creo que lo que debiésemos estar viendo, tratando de planear esa transición que no sea traumática (…) pero yo no estoy de acuerdo de tener un subsidio al eterno donde 100 millones de dólares es una locura o algo de ese estilo, no tiene sentido”.

Por último, destacó que “me cuesta verlo algo que es como decir que el futuro de Huachipato está relacionado uno a uno con el futuro de la minería en Chile, no lo creo, para mí es el tema social del cierre de una planta tan grande, que hay que hacer una transición ordenada con el costo social menor posible”.