Economista Tomás Izquierdo por Siderúrgica Huachipato: “La peor de las salidas sería mantener esa industria a pesar de que no sea competitiva en el tiempo”

En conversación con ‘Más que Números‘, el economista y gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, abordó el panorama económico chileno, el crecimiento, el cierre de la Siderúrgica Huachipato y el tipo de cambio.

Sobre si estamos mejor o no que hace dos años en materia económica, Izquierdo señaló que “estamos un poquito mejor en el sentido de que logramos controlar un desborde inflacionario importante en la economía producto de malas políticas, los retiros de fondos de las AFP más los subsidios del Estado generó un incremento de gasto gigantesco, no sostenible, sobrecalentó la economía y generó dos distorsiones macroeconómicas graves, una un déficit en cuenta corriente altísimo que llegó a ser cercano al 10% del PIB acumulado en 12 meses y dos, una inflación que se desbordó y llegó a más del 14%”.

Siguiendo con lo anterior, el economista destacó que “lo que está al debe claramente es que el crecimiento sigue ahí en el suelo, es cierto que está repuntando, pero nadie puede celebrar un crecimiento del 0,2%”.

Consultado por los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que si ese 0,2% lo llevabas a un per cápita, la gente estaba mejor y que la población no había crecido tanto, el experto aclaró que si bien hay que esperar a los datos oficiales del Censo 2024, “el crecimiento tendencial de la población en Chile estaba del orden del 0,9%, cuando se le agregó todo el proceso migratorio subió a más de 1% y probablemente en los últimos años ha estado en torno al 1%, entonces decir que mejoró con un crecimiento del 0,2% no tiene ninguna posibilidad, podemos discutir cuánto cayó el ingreso per cápita, pero en ningún caso mejoró”.

Siguiendo con lo anterior, el gerente general de Gemines Consultores hizo hincapié en que “esto es una recuperación y eso a la gente le cuesta entenderlo, cayó tanto la economía el año pasado que el crecimiento de este año no es real, es recuperar parte de lo que se perdió”.

Pasando a otro tema, respecto del cierre de la Siderúrgica Huachipato por la incapacidad de competir en igualdad de condiciones con el acero chino, el economista explicó que “primero, y en eso Marcel tiene toda la razón, tenemos que ser súper rigurosos en cumplir los acuerdos en materia de comercio, nosotros no podemos hacer un trato preferencial a una industria y protegerla por sobre lo que se justifica por las política antidumping, hay que hacer un estudio muy claro respecto de cuál es el nivel de subsidio que podrían tener estas exportaciones de acero chino antes de tomar una decisión definitiva”. En ese sentido, “la peor de las salidas sería mantener esa industria a pesar de que no sea competitiva en el tiempo, es un costo para el país en su conjunto”.

En cuanto al alza del dólar, Izquierdo indicó que “el mercado se dio cuenta que tenemos un Banco Central (BC) que en esta materia cojea un poco, uno que no es capaz de leer bien los mercados y que no es capaz de ponerle gota a ciertos movimientos especulativos. Está bien visto y probado de que el alza del tipo de cambio en Chile tiene que ver con operaciones desde fuera de Chile, son operaciones estructuradas complejas que permiten entrar temprano, es decir, entrar a comprar dólares en Chile cuando el tipo de cambio está relativamente bajo”.

Por último, tomando en cuenta lo anterior, resaltó que “cada vez que el BC ha intervenido producto de que el precio está desalineado de los fundamentos, el tipo de cambio ha caído, entonces qué sucede hoy día, lamentablemente estamos capturados por este tema cambiario en nuestra capacidad de hacer política monetaria (…) esta falta de acción por parte del BC para evitar los movimientos especulativos impide bajar la tasa más rápido y eso tiene un costo”.