Andrea Albagli, subsecretaria de Salud, destacó la importancia de vacunarse contra la influenza para este invierno

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo’, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, se refirió a la puesta en marcha de la aplicación del medicamento Nirsevimab para combatir el virus sincicial en menores de seis meses, la campaña de vacunación contra la influenza, la polémica charla explícita de sexualidad en un colegio de Arica y el estudio que el Ministerio de Salud tuvo que frenar.

Consultada por la aplicación del medicamento Nirsevimab y cuándo se podrán notar sus efectos, Albagli explicó que “se debiera notar esta temporada invernal (…) si la situación avanza acá en Chile como se ha visto en otros países vamos a tener un invierno con menos complicaciones y menos hospitalizaciones en los más pequeños”.

Siguiendo con lo anterior, la subsecretaria de Salud precisó que “sin ser una vacuna es una inyección, la diferencia con una vacuna, que esto es muy positivo de este medicamento, es que una vez que se inyecta el medicamento los pequeños quedan inmediatamente protegidos”. Asimismo, informó que desde hoy, 26 de marzo, se les va a entregar a todos los recién nacidos y desde el lunes 1 de abril a todos los menores de seis meses, agregando que “hicimos todos los esfuerzos para que este medicamento esté disponible en Chile para proteger a los más pequeños”.

Pasando a la campaña de la vacunación contra la influenza, indicó que “comienza desde los seis meses en adelante hasta quinto básico, por eso es muy importante que las personas gestantes se vacunen”, ya que cuando lo hacen le transmiten la inmunidad al recién nacido que no puede recibir ni la vacuna de influenza ni contra el covid. Además, cabe recordar que la vacuna contra la influenza es anual, ya que su protección inmunológica dura cierto periodo de tiempo y porque las cepas van cambiando.

Frente a la pregunta de cuál es el virus que más circula actualmente, la autoridad respondió que el covid, haciendo hincapié en que “sigue siendo cierto que en Chile hay personas que mueren por covid-19 y estos son cuadros prevenibles”.

Otro punto a destacar es que “ha habido un cambio en la percepción de riesgo”, ya que esta ha disminuido en la ciudadanía, por lo que “es más desafiante para nosotros porque el entregar información desde la comunicación de riesgo puede no ser suficiente porque no está la iniciativa de las personas”. Es por esto que “en esta campaña de invierno, en particular, tomamos una apuesta distinta en la comunicación y en nuestro spot, tanto radiales como de la televisión, decidimos ser más directos y explícitos con el riesgo y daño que puede generar la influenza”.

Sobre la polémica charla sobre sexualidad que se llevó a cabo en un colegio de Arica, la autoridad señaló que “lo que nosotros detectamos es que fue una situación que no cumplió con estas dos exigencias, que no tuvo el consentimiento informado de los apoderados y que entregó material explícito que nunca ha sido validado por el Ministerio de Salud”. Además, “no fue una actividad organizada por Educación, se dio en un establecimiento educacional, pero fue coordinada por la Seremi de Salud de Arica”.

Por último, respecto de que el Minsal tuvo que detener un controvertido estudio que involucraba sexo en vivo y consumo de drogas, Albagli explicó que “se licitó un estudio que era importante hacerlo, pero una vez que yo tuve la información sobre la metodología que se estaba utilizando indicamos inmediatamente en noviembre, primero, que se suspendieran todas las actividades asociadas a ese estudio y luego, en enero, di la instrucción de que se pusiera término al contrato”.