María Jaraquemada por influencia de Hermosilla en nombramientos de ministros: “Necesitamos un Poder Judicial autónomo e independiente”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jaraquemada, se refirió a los casos de corrupción que afectan al país, tales como el Caso Audios y el caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y el impacto en la confianza hacia las instituciones.

Consultada sobre los nuevos antecedentes del Caso Audios, específicamente las revelaciones de ciertos chats del abogado Luis Hermosilla y su influencia en el nombramiento de ciertos ministros del Poder Judicial, Jaraquemada hizo hincapié en que “para tener un estado de derecho y una democracia fuerte necesitamos un Poder Judicial autónomo e independiente y lo que no puede pasar es que tengamos dudas de que eso esté ocurriendo así o que distinto es como ustedes dicen, que no sepamos que efectivamente en algunos casos hay referencias, recomendaciones o ya pasamos a otro tipo de situaciones”. En ese sentido, cree que “es bueno que se discuta una posible reforma para que fortalezcamos nuestro Poder Judicial porque además ahora estamos ante amenazas que antes no discutíamos, que es el tema de la captura por parte del crimen organizado y el narcotráfico”.

Respecto del caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, a quien dictaron prisión preventiva por filtrar información de investigaciones importantes, la experta señaló que “hay ver cómo sigue esta investigación porque obviamente lo que todos queremos saber es si esto ocurría solo con este abogado o si había otras personas a las cuales les estuviera dando información confidencial y reservada”. Por otro lado, expresó que “preocupa que alguien sea tan servicial con un abogado que ve causas que investiga la PDI porque por qué no podríamos plantearnos que esa misma servicialidad el día de mañana la tenga con el crimen organizado”. Por lo tanto, “yo creo que el control civil, que es algo que se planteado mucho después del caso de pacogate, es muy relevante”.

Por último, sobre el apoyo de la ciudadanía hacia las instituciones posterior a casos como estos, la abogada destacó que “cuando las personas empiezan a percibir que las instituciones no están para su bien, sino que están para el bien de quienes la gobiernan, obviamente empieza a haber menos apego hacia ellas, yo creo que no hemos llegado a ese caso aun”. Sin embargo, “el hecho de que el exdirector general de la PDI esté en prisión preventiva dice mucho, pero tiene que preocuparnos esta situación”.