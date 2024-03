Juliana Kain por la Obesidad en Chile: “Está absolutamente relacionada con la pobreza”

En Que Hay de Nuevo, conversamos con Juliana Kain, investigadora del Proyecto Irobic y profesora de Inta Universidad de Chile, acerca de la obesidad en Chile, cuyas cifras se mantienen preocupantes en el último tiempo.

Recientemente, un estudio reveló que hay mayor acceso a comida poco saludable cerca de establecimientos educacionales de bajos ingresos. Con respecto a eso, Juliana Kain señaló que “la obesidad está absolutamente relacionada con la pobreza y se nota muchísimo en Santiago. Tal como existe una segregación socioeconómica latente en Santiago, existe lo mismo relacionado a los locales de comida no saludable”. En esa misma línea, indicó que “nosotros no sabemos donde compran las familias, pero hay estudios que han demostrado que el acceso fácil está relacionado con el consumo de productos no saludables”.

Finalmente, acerca de una posible solución aseguró que “habría que pensar por el lado de la educación. Educar a los niños, a las familias, que por favor si tienen la opción de ir un poquito más allá, e ir a la feria, que no compren la papa frita, la galleta. Más bien va por el lado de la educación que hacer algo con los locales mismos”.