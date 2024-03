Hermann González de Clapes UC: “Si hiciéramos más y dejáramos de tener abiertos estos focos de incertidumbre la economía podría hacerlo bastante mejor”

En conversación con ‘Más que Números‘, el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, abordó el debate por el crecimiento económico, la proyección del Informe de Política Monetaria (IPoM), y el pacto fiscal.

Consultado por las proyecciones del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), González destacó que “el mercado está siendo cauto y es lo que corresponde ante esta alta volatilidad de la cifra”. En esa línea, indicó que creen que es muy probable que el Imacec de febrero sea mayor que el de enero, entre 2,5 y 3%, agregando que “hay mucha volatilidad, pero creemos que puede ser una cifra alta nuevamente e incluso superior”.

Siguiendo con lo anterior, destacó que “es importante reconocer que la economía lo único que está haciendo en este momento es recuperándose de una fase de fuerte desaceleración económica, por lo tanto, no debiera extrañarnos que la economía creciera en torno a su potencial o incluso un poco más de su potencial. Creo que no hay argumentos para hablar ni de despegue económico ni de una recuperación muy insignificativa, sino que más bien la economía está siguiendo su ciclo en un contexto en que el escenario internacional ha ido sorprendiendo al alza, en un escenario en que la inflación ha caído en Chile y se espera que las tasas sigan cayendo, lo más natural es que la economía vuelva a crecer”.

Al analizar los obstáculos a nivel nacional, el experto apuntó a que “el problema es que la inversión no está respondiendo con la misma fuerza”. Asimismo, recordó lo dicho por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que si manteniendo el nivel de actividad de enero vamos a crecer 2% este año, “lo que tenemos que exigir a la economía es que efectivamente crezcamos más del 2% este año”.

Sobre cómo está el bolsillo de nuestro país y qué se espera, estableció que “las proyecciones para el mediano plazo son de estrechez fiscal. Aquí esto no es una crítica al Gobierno ni mucho menos, es un llamado de atención en el sentido de que no hay espacio para financiar mayor gasto público si es que no se encuentran las fuentes de financiamiento permanentes, que no tienen que venir necesariamente de aumentos de impuestos, de hecho incluso puede ser contraproducente, sino que pueden venir de la eficiencia en la recaudación y en el gasto”.

Consultado por los niveles de incertidumbre económica, señaló que “lo que estamos viendo, a inicios de este año, es que la incertidumbre económica ya volvió a los niveles de mediados del 2019, o sea, preestallido”. Según el economista cree que tiene que ver con la agenda refundacional en la que, en algunos aspectos, el Gobierno no ha podido avanzar, que la discusión constitucional se frenó y, que la reforma tributaria inicial haya mutado a un pacto fiscal.

Si tomamos en cuenta la gestión de este Gobierno y el avance en las distintas reformas claves, el coordinador macroeconómico de Clapes UC expresó que “para el Gobierno pasaron los dos años en que podía hacer los grandes cambios que tenía aprobado con el voto de la mayoría. Vimos lo que ocurrió en el Senado que fue bien inédito respecto de la elección del presidente del Senado, creo que eso en una discusión que ya estaba siendo muy compleja en materia de pensiones o de pacto fiscal lo único que hace es enredar más discusión”.

Por último, el experto quiso resaltar “que casi sin hacer nada la economía crezca 2% habla de que si hiciéramos más y dejáramos de tener abiertos estos focos de incertidumbre la economía podría hacerlo bastante mejor”, agregando que “el Banco Central está muy comprometido con el objetivo de inflación de 3%, eso no está en discusión bajo ningún punto de vista”.