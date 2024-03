Análisis político con Rodrigo Arellano, académico de la UDD: “No lograr acuerdos en el Senado y seguir con la disputa por las comisiones es una mala señal”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, conversamos con el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, sobre las declaraciones de la ministra Camila Vallejo tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

En primer lugar, Arellano señaló que las declaraciones de la vocera fue un acto “de carácter irresponsable”, ya que la ministra “tiene la capacidad para determinar cuándo puede acusar a un sector de la comisión de un delito”.

En la misma línea, puntualizó que “hay un cambio de discurso del Gobierno con la oposición y condicionado por un escenario en el Senado que será bastante adverso para tramitación de leyes” y que “probablemente los discursos más radicales con la oposición busquen cierta polarización con los sectores que ellos responden electoralmente”.

Frente al caso de Luis Hermosilla, señaló que “nadie puede tener la cercanía que Hermosilla ha tenido con las administraciones del presidente Piñera”, pero puntualizó que “lo que hemos sabido es que intercambiaba redes son personas”y“de hecho hemos conocido antecedentes de que parte de la administración de Piñera tenía distancia con la forma en la que actuaba” el abogado Hermosilla (…) estamos en pañales para determinar si -este caso- puede influir o no en alguna figura de la oposición”.

Al ser consultado por las disputas al interior del Senado luego de la nueva designación de la mesa y el no cumplimiento del acuerdo de gobernalidad, el académico de la UDD afirmó que “siempre es mala señal, independiente de a quién responsabilicemos. No lograr acuerdos en el Senado y seguir con la disputa de quién encabezará las comisiones, es una mala señal”. Así agregó que “abre un escenario bastante incierto, no solo por las confianzas sino porque además es una institución que en los próximos meses va a tener temas relevantes que resolver”.