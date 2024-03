Alcalde de Talcahuano: “El Gobierno no le creyó (a Siderúrgica Huachipato) de que esto podía afectarles y que podrían cerrar”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, se refirió a la crisis que enfrenta la Siderúrgica Huachipato, tras anunciar un posible cierre de operaciones por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con el acero chino.

Consultado por la crisis de la Siderúrgica Huachipato y posibles soluciones, Campos expresó que “yo creo que más que mediano y largo plazo, tiene que ser a corto plazo porque la suspensión de producción de tres meses implica ir apagando una de las plantas que es la Coquería (…) si para la Coquería se cierra Huachipato, o sea no hay ninguna posibilidad de volver a abrirla”. Por lo tanto, “si nos demoramos mucho lo que termina ocurriendo es que Huachipato se haga inviable si es que no hay una medida rápida (…) la medida que estamos pidiendo es que se reevalúe la resolución de la Comisión Antidistorsión que reconoce que aquí hay dumping, pero establece una tasa arancelaria que no satisface la competitividad ni la regulación de la desigualdad que está generando el dumping del acero chino”.

Desde su punto de vista, el alcalde de Talcahuano opinó que “acá creo que no se escuchó a Huachipato o más bien dicho el Gobierno no le creyó de que esto podía afectarles y podrían cerrar”. Esto bajo el argumento de que “el ministro Grau, durante la mañana del día miércoles, salió a celebrar la aplicación de esta medida y que ha sido la tasa más alta que se ha aplicado desde que existe la Comisión Antidistorsiones en Chile, en la tarde Huachipato anuncia la suspensión y el ministro, al día siguiente, anuncia que van a buscar medidas para poder ayudar a Huachipato, cuando ocurre eso con posterioridad quiere decir que no le habían creído de que podían cerrar”.

Por último, el jefe comunal indicó que “el Presidente dijo estoy preocupado por Huachipato, yo quiero que esa preocupación sea real”.