Diputado Vlado Mirosevic: “Creo que hay una incertidumbre total, en la Cámara ya se han incumplido acuerdos”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, abordó las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló, posterior a la formalización del exdirector de la PDI, que existe una posible red de corrupción de cuello y corbata; la tensa votación en el Senado para definir su presidencia; la suspensión de actividades de la Siderúrgica Huachipato y el panorama económico del país.

Consultado por si faltó prudencia por parte de la ministra Vallejo cuando habló de una red de corrupción, Mirosevic opinó que “si los hechos son conocidos por todos me parece que no es un caso aislado, si ustedes ven el comportamiento del abogado Hermosilla del caso anterior, el que abre todas estas otras aristas, que tiene que ver con Impuestos Internos, me parece que ahí hay una primera luz, pero luego esto de manejar información privilegiada pareciera ser un modus operandis en los distintos casos”.

Siguiendo con lo anterior, quiso aclarar que “yo no me hago parte de las declaraciones de la ministra en el sentido de red de corrupción o no, esa es una categoría jurídica que la propia Fiscalía tendrá que investigarla”.

Pasando a otro tema, en cuanto al quiebre del acuerdo pactado en marzo del 2022 para la presidencia del Senado, el cual establecía que le correspondí al PPD, el diputado del PL señaló que “se logró un acuerdo con la derecha de tal manera que nadie pasara maquina respecto de la minoría (…) hoy día ese acuerdo que benefició a la derecha terminó siendo incumplido por ellos y eso es bastante grave”.

En línea con lo anterior, Mirosevic expresó que “yo no sé si responsabilizo tanto a Matías Walker o a Ximena Rincón porque ellos claramente ya están inaugurando una nueva coalición política o al menos una alianza municipal con la derecha y eso es legítimo (…) el punto es que la UDI y Evópoli haya faltado al compromiso”.

Por otro lado, sobre la presidencia en la Cámara Baja, el político destacó que “creo que hay incertidumbre total, en la Cámara ya se han incumplido acuerdos, esta vez sí quiero decir que no es tan dependiente este acuerdo de los Demócratas”.

Saliéndose de la contingencia política, respecto de la suspensión indefinida de la operaciones Siderúrgica Huachipato, el expresidente de la Cámara de Diputados lamentó esta decisión, señalando que “espero que el Gobierno reaccione, el ministro de Economía”. Por otro lado, en cuanto a las cifras de crecimiento económico en Chile, “me parece que el 0,2% no es algo que podamos celebrar en sí mismo, yo creo que de lo que nos ponemos contentos es que no hubo recesión económica que era lo que muchos expertos proyectaban” .

Por último, el político liberal quiso recordar lo que se decía el año 2021 sobre que la llegada al poder de este Gobierno iba a ser una catástrofe y de irresponsabilidad financiera, señalando que “desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, el Gobierno de Boric ha sido más responsable que el de Sebastián Piñera, son contextos distintos por supuesto, pero quiero decirlo, el Gobierno ha sido muy responsable en el manejo económico”.