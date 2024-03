Presidenta de la SOFOFA emplaza a ministra Vallejo por dichos de ‘corrupción de cuello y corbata’: “Si tiene antecedentes, los tiene que entregar a fiscalía”

En conversación con ‘Más que Números‘, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro, se refirió a la toma de presidencia de Chile en la Alianza del Pacífico, el caso de corrupción que involucra al exdirector de la PDI y la reforma previsional.

Consultada por la toma de presidencia de nuestro país en la Alianza del Pacífico, Navarro señaló que “los organismos como la Alianza del Pacífico tienen algo bien virtuoso que es esto que va de la mano el mundo de lo público con el sector privado y el consejo empresarial ha logrado grandes cosas en el pasado, tenemos más de 12 años de relaciones en estas cuatro economías. Efectivamente hoy parto a Lima a recibir la presidencia pro tempore y continuar con el trabajo que muchos presidentes anteriores a mí han empujado”. En esa línea, explicó que la agenda que buscan impulsar es una vinculada al tema de la seguridad y su impacto en los negocios.

Siguiendo con lo anterior, destacó que “el tema del crimen organizado yo diría que es algo bien difícil que estamos viviendo los cuatro países y tenemos una buena oportunidad de aprender de cómo lo hemos hecho en el pasado, qué ha hecho México y Colombia en torno a esto (…) creemos que como sector privado podemos aportar muchísimo”, específicamente, porque “tenemos harta data en el manejo y en temas de logística”.

Sobre el caso de corrupción que involucra al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien es acusado de filtrar información de ciertos casos e investigaciones, la empresaria opinó que “daña principalmente la confianza, nosotros hemos puesto que lo urgente es cuidar las instituciones, cuidar como sociedad lo que hemos construido y sobre todo las instituciones que están vinculadas a la persecución del delito”. De esta manera, “yo creo que lo fundamental es resguardar a la PDI como institución y que las responsabilidades de los involucrados se hagan efectivas, Chile necesita erradicar la corrupción en todas sus instituciones, en las empresas y en toda la sociedad”.

En cuanto a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, que no solo incluiría al exdirector de la PDI, sino que también a ex personeros de Gobierno y a líderes de oposición, Navarro indicó que “aquí es un delito y hay que perseguirlo, sea de cuello de corbata o no, nos parece que si la ministra tiene antecedentes debiera entregarlos a Fiscalía (…) este caso en particular, yo creo que hay que esperar que la justicia nos entregue mayores antecedentes”.

Pasando a otro tema, respecto del panorama económico del país, la experta expresó que “yo no niego que los desafíos sociales que tenemos como país existen y que esos requieren de mayor fuentes de ingresos, pero la mejor fuente de ingreso es que el país vuelva a retomar la tasa de crecimiento que veníamos teniendo hace más de una década. Hasta el 2014, Chile crecía más que el resto del mundo, esta última década hemos estado sumamente estancados por una mala reforma tributaria”.

A raíz del emplazamiento de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hacia el mundo empresarial a que pagaran mejores sueldos, ya que a su juicio contribuiría a combatir la informalidad, la presidenta de la SOFOFA consideró que “nosotros llamamos siempre a sostener una discusión con altura de mira y basada en evidencia. Hay que recordar que de los trabajadores de las grandes empresas, es menos del 13% el que gana hoy el salario mínimo”.

Por último, respecto de medidas concretas desde la SOFOFA para atacar la informalidad, Navarro explicó que “nosotros hemos conversado en varias oportunidades y en reuniones con distintas autoridades de la importancia de poner el foco en la informalidad (…) precariza el trabajo, afecta a los deciles más pobres”. Por lo tanto, “hoy día debemos favorecer el empleo formal porque da mayores certezas, da mayores seguridades y como SOFOFA empujamos que se creen esos empleos que generan mayor valor”.