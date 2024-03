Hablan los protagonistas de la nueva serie de los creadores de Game of Thrones: “Es increíble. Es televisión avanzada”

Ya han pasado cinco años desde el divisivo final de Game of Thrones. Esa última temporada sin duda todavía genera un sabor agridulce en el paladar de los millones de fanáticos de la serie, que durante buena parte de una década siguieron la historia emitida por HBO.

Conclusión satisfactoria o no, Game of Thrones sigue ubicada en el panteón de los grandes fenómenos televisivos del Siglo XXI. Por eso, lo siguiente que hicieran sus creadores, David Benioff y D.B. Weiss, siempre iba a generar niveles altos de expectativas.

Ahora, tras haber ocupado buena parte de esos cinco años en su nuevo proyecto, la dupla regresa a la pantalla, y en una nueva casa televisiva: este 21 de marzo llega a Netflix la serie El Problema de los Tres Cuerpos, una producción que promete niveles de épica similares a GoT, pero esta vez cambiando la fantasía por la ciencia ficción.

La trama sigue las consecuencias que tienen las acciones de una mujer china durante los 60 y los 80, que tienen un efecto directo en el presente, cuando algunos de los científicos más reconocidos del planeta empiezan a morir en extrañas circunstancias. Allí es cuando un grupo de personas comienzan a tener visiones que anticipan un futuro oscuro para la humanidad, y una amenaza más allá del planeta Tierra.

Infinita conversó con dos de sus protagonistas, Benedict Wong (conocido por sus papel de Wong en las películas de Marvel) y Liam Cunningham (el querido Davos de Game of Thrones). Wong interpreta a un detective investigando las muertes, mientras que Cunningham es su misterioso benefactor; un hombre que claramente sabe más de lo que dice.

“Estos personajes son como el agua y el aceite (…) la pareja más dispareja”, explica Wong, pero agrega: “ellos consiguen que las cosas se hagan. Tienen un gran respeto el uno por el otro, y el peso del mundo sobre sus hombros. Es en eso que vez que están alineados en su ética de lo que significa el bien mayor”.

Cunningham complementa que: “Son muy eficientes; muy persistentes. Insensibles ante lo que tienen que hacer; son muy pragmáticos. Hasta el punto en que algunas de las cosas que tienen que hacer son moralmente cuestionables”. El actor agrega que: “Si estuvieras en problemas, y tuvieras línea directa con estos dos tipos, estarías en una gran posición. Pero si hiciste algo malo, y estos sujetos se enteraran, serían muy, pero muy malas noticias para ti”.

De un “Titán” a otro

Liam Cunningham tiene una amplia carrera en cine y televisión. Pero ni él podría negar que fue Game of Thrones la serie que lo transformó en una cara reconocible. “Cuando finalizas algo como Game of Thrones, piensas, ‘esto fue un hermoso período de gran narrativa en la televisión. Y ahora terminó”, cuenta el actor.

“Por eso, cuando me llamaron y me dijeron, ‘tenemos otro proyecto y te queremos a bordo’, no me lo tuvieron que pedir dos veces”, agrega, y no escatima en elogios para los realizadores: “Son todo lo que un actor querría. Son unos guionistas geniales y saben qué es lo que funciona”.

Benedict Wong también sabe lo que es ser parte de una megaproducción. “Obviamente ya he estado en un titán similar, como lo es Marvel. Pero trabajar con Dan y Dave, además de Alex (Woo, co-creador de la serie de Netflix), es tener a tres gigantes encarándose de este enorme proyecto”, cuenta.

Cunningham cierra, entusiasmado, asegurando: “No se pierdan esto. Es increíble. Es televisión avanzada”, a lo que Wong complementa: “es un esfuerzo fantástico, tanto delante como detrás de la pantalla”.