Susana Sierra de BH Compliance por caso del exdirector de la PDI: “Lo importante es que se aplique mano dura y que no existan colores políticos”

En conversación con ‘Más que Números‘, la socia y fundadora de BH Compliance y exdirectora de Chile Transparente, Susana Sierra, se refirió a los casos de corrupción que han afectado al país en el último tiempo.

Consultada por el caso del director de la PDI, Sergio Muñoz, la socia de BH Compliance expresó que “para mí es corrupción y si nos vamos a la definición de corrupción de transparencia internacional es el uso de poder concedido para beneficio propio”. Asimismo, esto “demuestra algo que a veces a los chilenos no nos gusta ver, no nos gusta pensar y no nos gusta catalogarlo como corrupción, pero al final es el intercambio de favores”.

Siguiendo con lo anterior, Sierra manifestó que tras leer el reportaje de Ciper sobre el caso “me quedé con una sensación muy mala, como con un gusto amargo de decir qué pena que las cosas funcionen así y que ojalá que todos los chilenos las juzguemos como deben ser juzgadas”.

Analizando este y otros casos similares que han ocurrido en nuestro país, la exdirectora de Chile Transparente señaló que “quiero pensar de que en Chile no existe esa corrupción tan descarada, pero sí creo que en Chile desde siempre ha existido, somos una sociedad muy pequeña donde prácticamente todos se conocen con todos, entonces este tema que raya como en estas áreas grises, un favor por un favor, de que todos somos amigos entonces todos nos protegemos”.

En concreto, “el hecho grave es la afectación de la confianza ciudadana, es cuando ya no confiamos en nadie y sobre todo el debilitamiento de las instituciones. En el momento que hoy día estamos viviendo, sobre todo con el tema del crimen organizado y del narcotráfico, la PDI es fundamental y este señor le hizo un daño enorme a la institución que ya venía dañada porque, lamentablemente, el exdirector se había robado plata”.

Desde su punto de vista, como recomendación, Susana Sierra explicó que “primero, ojalá que la misma institución juzgue a su número uno, o sea que salga la institución diciendo que esto es lo peor que ha pasado”. En segundo lugar, “ojalá existan controles dentro de estas instituciones (…) que existan canales de denuncia al interior, que existan controles cruzados, que se premie o que se beneficie al que se porta bien”.

Frente a la pregunta de cómo se recupera la confianza en las instituciones luego de que estos casos salen a la luz, la fundadora de BH Compliance destacó que “es lo más difícil” y “lo grave es poder recuperar esas confianzas, lamentablemente cuando no hay confianza en los países, las instituciones se debilitan”. En ese sentido, cree que “lo importante es que efectivamente se aplique mano dura y que no existan colores políticos”. Por lo tanto, “yo creo que se ha hecho todo mal este año para recuperar las confianzas porque también hemos visto que han existido protecciones (…) si es que alguien está involucrado o si es que existen sospechas hay que tener, al menos los que nos están gobernando, que ojalá estén todos limpios”.

Por último, si lo vemos del lado positivo, “es increíble que en un país hayan podido llegar a allanar la casa del director de la Policía de Investigaciones, eso no pasa en todos los países y si es que lo vemos por el lado positivo esa es una señal que sí nos debería dar confianza (…) todavía podemos ver que las instituciones funcionan, porque independiente del poder que tenía esta persona o de la posición en la que se encontraba, hoy día está siendo formalizado”.