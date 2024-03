Senador Matías Walker y futuros pactos de Demócratas: “Tan descartable como hacer acuerdos con el Partido Comunista, es hacer acuerdos con Republicanos”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el senador de Demócratas, Matías Walker, se refirió a la presidencia de la Cámara Alta y la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sobre la formalización del general Yáñez, el político indicó que “lo que más me llamó la atención es que el ministro de Justicia, que no tiene a su cargo la coordinación de las policías y fuera del ámbito de sus competencias se permita en un programa de televisión cuestionar la permanencia del general director y sugerir que debía renunciar antes de la formalización, vale decir, en la forma y en el fondo me parece muy negativo”.

Consultado por la situación en el Senado y por qué está siendo tan difícil ratificar el acuerdo para la presidencia de Cámara, el senador de Demócratas expresó que ellos creen que “los acuerdos tienen que cumplirse”. En este punto explicó que “firmamos un acuerdo en marzo de 2022 con la integración de las mesas del Senado, de las comisiones, y uno de esos acuerdos es que la senadora Ximena Rincón, pedía integrar la Comisión de Hacienda este año (…) el Comité de la Democracia Cristiana, a través del senador Huenchumilla, nos notificó de que ellos no iban a respetar ese acuerdo”.

Siguiendo con lo anterior, respecto de la justificación del senador de Francisco Huenchumilla de que ese acuerdo se firmó cuando tanto él como la senadora Rincón formaban parte de la DC, Walker declaró que “eso es lo que más me llamó la atención porque el senador Huenchumilla dijo que nosotros ya no pertenecemos al oficialismo, entonces yo de verdad debo haber estado medio desconectado, porque no sé cuándo la Democracia Cristiana pasó al oficialismo, a ser parte del Gobierno (…) no sabía que la Democracia Cristiana era parte del oficialismo, creo que es una muy mala excusa”.

Por último, Matías Walker confirmó que “yo no descarto una primaria entre Amarillos, Demócratas y Chile Vamos, porque no podemos condenar nuevamente a la gente a tener que elegir entre un candidato de extrema derecha y de extrema izquierda. Así como tuvimos una elección entre Kast y Boric, no podemos tener el próximo año una segunda vuelta entre Kast y Camila Vallejo, necesitamos darle a la ciudadanía una opción de centro que permita que Chile vuelva a reencontrarse con lo que siempre fue”.

Ante esto, el senador fue tajante: “Nosotros queremos alejarnos de los extremos. Y, en ese sentido, tan descartable como hacer acuerdos con el Partido Comunista es hacer acuerdos con Republicanos. Esa es mi opinión”.