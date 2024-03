Marcelo Drago, expresidente del CPLT, por caso Muñoz: “Es la punta del iceberg (…) tengo la sospecha de que se va a transformar en un Caso Penta”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, se refirió a la crisis en los mandos de las policías: la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la reciente renuncia del director de la PDI, Sergio Muñoz.

Consultado por la situación del general Yáñez, Drago opinó que “creo que el criterio, que creo que fue el subsecretario del Interior, fijó sobre la línea roja en cuanto a las formalizaciones, es un criterio correcto, creo que una autoridad pública que va a ser formalizada por la Comisión del Delito, cualquier sea este, creo que tiene que dar un paso al costado”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “es el peor momento (…) es lamentable que en un momento tan crítico en materia de seguridad pública y crimen organizado estemos en estas condiciones, pero son las que hay, no hay muchas alternativas”. Por tanto, “yo creo que el director de Carabineros tiene que claro que después de la formalización a comienzos de mayo no puede continuar, el punto es si sale antes o no”.

A raíz de la reciente salida del director de la PDI, Sergio Muñoz, por filtrar antecedentes de distintos casos e investigaciones, el expresidente del Consejo para la Transparencia destacó que “lamentablemente creo que es la punta del iceberg lo que estamos conociendo porque se ha hablado de 700 mil páginas de informe sobre las comunicaciones”. En esa línea, cree que “falta mucho por saber lamentablemente y ojalá que esto tenga algún límite y no dañe la institucionalidad, pero tengo la sospecha de que esto se va a transformar en un Caso Penta o en un Caso SQM, que va a tener muchas aristas”.

Pasando al acuerdo entre Codelco y SQM en la explotación del litio en el Salar de Atacama y la necesidad de transparencia en esta negociación, Drago admitió que “este tema me tiene preocupado porque se trata de una de las transacciones económicas más importantes de la historia del estado chileno. No se hizo un procedimiento abierto y competitivo en la licitación pública que es lo que uno hubiera deseado”. En ese sentido, “si se opta por un camino que no es abierto y competitivo, tiene que ser un proceso transparente, son demasiadas las implicancias económicas que tiene para que no sepamos cómo se están desarrollando esas negociaciones y cómo van a terminar”.