Fundación DownUp: “El Síndrome de Down no es una enfermedad”

En una nueva edición de Déjate Caer, conversamos con Carolina Gallardo y Paola Guzmán, directoras de Fundación Downup, a propósito del mes del Síndrome de Down.

Este 2024, y por tercer año consecutivo, la organización realizará su evento Vincularte, donde 21 artistas de renombre se unen a jóvenes con Síndrome de Down para pintar obras e que serán subastadas el 21 de marzo, día internacional de la condición.

En la conversación, “el término correcto es conmemorar, porque es una instancia establecida por la ONU donde tenemos que buscar visibilizar todas las demandas de este colectivo, pero a la veces también tenemos que mostrar los avances y celebrarlos”.

Por eso aseguró que “el Síndrome de Down no es una enfermedad: yo nazco y muero con esta condición, no se va a quitar. La invitación es a entenderlo como una característica más que tiene una persona (…) tenemos que naturalizar estas diferencias porque el mundo es diverso”.

Revisa la conversación completa en el video de este artículo.