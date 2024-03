Cristián Crespo por comercio ambulante: “Muchos de los vendedores no tienen una percepción de riesgo elevada”

En Qué Hay de Nuevo, conversamos con Cristián Crespo, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, acerca de cómo combatir el comercio ambulante, una temática que históricamente ha generado problemas en nuestro país.

El gobierno, la Cámara Nacional del Comercio y y el Centro de Políticas Públicas UC entregaron una serie de propuestas para enfrentar el comercio ambulante. Estas propuestas fueron elaboradas en base al Estudio de caracterización de comercio ambulante 2023, documentos de trabajo de mesas del gobierno de Santiago previamente realizadas, análisis de experiencias comparadas, estadísticas oficiales, bibliografía especializada, asesoría de la Cámara Nacional de Comercio y la Fundación Paz Ciudadana, así como entrevistas semiestructuradas a representantes de instituciones vinculadas a los problemas centrales del comercio ambulante.

En esa linea, Cristián Crespo señaló que “la mayoría de las personas que compran en el comercio ambulante no son capaces de distinguir a un vendedor ambulante que tiene un permiso municipal de uno que no lo tenga. Por eso, una de las medida que propusimos en el plan, es la existencia de un sello de permiso ambulante, que facilite a la ciudadanía distinguir quién tiene un permiso municipal”.

El experto indicó que “muchos de los vendedores no tienen una percepción de riesgo elevada, no creen que los vayan a fiscalizar. Y en caso de que los fiscalizaran, creen que no pasaría mucho si no pagaran la sanción. En la medida que uno va cambiando esa percepción de riesgo, haciendo las sanciones efectivas, naturalmente aumenta el costo de ejercer la actividad irregularmente”.