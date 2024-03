Diputado Manouchehri por involucramiento del director PDI en caso Audios: “La corrupción existe en Chile, antes vivíamos una fantasía”

En diálogo con Infinita, el diputado del PS; Daniel Manouchehri, se refirió al anuncio de la formalización del Director de la PDI por el Caso Audios.

Esta mañana se conoció que el director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, será formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente debido a que este habría filtrado información a Luis Hermosilla sobre la investigación que se lleva a cabo en su contra por el Caso Audios.

“Se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delito que involucran directamente al director general de la PDI“, deslizó la Fiscalía. Esta mañana se llevaron a cabo allanamientos en el domicilio y también en la oficina de Muñoz.

Respecto de esta situación, el presidente de la Comisión Investigadora de este caso catalogó como “extremadamente grave” los hechos que se conocieron esta jornada, afirmando que el director general de la PDI, Sergio Muñoz “debe ser removido de su cargo. Es una institución que investiga muchos casos”.

Sobre las nuevas revelaciones, Manouchehri deslizó que: “Este caso está demostrando los tentáculos poderosos e invisibles del señor Luis Hermosilla. No podemos dejar que estos tentáculos se impongan. Este tipo de situaciones afectan a la democracia y también a la credibilidad de las instituciones”.

En relación con la presencia de la corrupción en nuestro país, el parlamentario del PS fue tajante. “Claramente la corrupción en Chile existe y ha permeado a las distintas instituciones. Tenemos que ser implacables contra la corrupción. Cada peso que se va al bolsillo de algún funcionario público es un peso que se deja de invertir en la gente. Dejamos de ser un país donde la corrupción no estaba presente. Antes vivíamos en la fantasía de que la corrupción en Chile no existía o al menos no se sabía”.

Finalmente, apuntó a que es un peligró no saber “qué tipo de información se le entregó a Luis Hermosilla y a cambio de qué se le entregó esta información”.