“Un día llegó un fax de George Lucas y quería saber qué estaba pasando”: Co-creador de campaña de Star Wars y Cristal cuenta detalles de comercial viral

Se ha viralizado en todo el mundo el insólito registro de una publicidad que hizo Cervezas Cristal en las películas de Star Wars en Chile.

Tras el exitosísimo estreno de “El Ataque de los Clones” en julio de 2002, los canales de TV nacional se peleaban por hacerse con los derechos de emisión de las otras películas de la saga galáctica. Fue Canal 13 el que logró transmitir la trilogía original de Star Wars en televisión abierta, causando furor entre los fanáticos nacionales y nuevos espectadores que jamás se habían expuesto a la historia de una galaxia muy lejana.

Conversamos en ‘Déjate Caer’ con Ignacio González, co-creador de la famosa campaña de Cerveza Cristal que reveló que en su momento este comercial “sí llamó atención, pero no fue lo mismo que ahora”.

Sobre el impacto que generó la publicidad, que recibió muchos premios a nivel internacional, reveló una inédita anécdota. “Producto de los premios que ganamos, George Lucas supo de esto y no le pareció muy bien esto. De un momento a otro estaba la estrella de la muerte sobre nosotros. Un día me dicen: “te llegó un fax” y era de George Lucas, por medio de su productora, que quería saber todo lo que había pasado y decía que habíamos intervenido la película, pero no, nosotros no lo hicimos. Lo que hacíamos era que la escena tenía un corte de imagen y audio, imperceptible, que luego llevaba a la imagen del cofre con la cerveza”.

Consultado por el fin de la campaña, el co-creador de este viral contenido contó que: “No seguimos haciéndolo porque quedamos un poco tiritones. Se hizo en varias oportunidades, como en Lost. Era la gracia del momento. No tengo idea cómo lo encontró un gringo y cómo logró llegar al material”.