Agostina Colaizzo de Mercado Pago señaló que los ETF de Bitcoin han animado a las personas a invertir

En ‘Más que Números‘ conversamos con Agostina Colaizzo, Banking & Investments Manager de Mercado Pago, sobre el bitcoin y el fenómeno de la “criptomania”.

Respecto del Bitcoin y las criptomoneda, la Banking & Investments Manager de Mercado Pago indicó que “se ha dado un contexto bastante especial”. Esto ya que al inicio de año se aprobó los ETFs (Exchange Traded Fund) que “básicamente hoy por hoy bitcoin se puede tradear en un exchange a través de este medio y no solamente uno tiene que ir a un exchange de cripto a comprar la criptomoneda”. En este contexto, “al principio cuando se dio esto, el precio fue a la baja, pero conforme fueron pasando los días empezó a pegar de vuelta un montón de interés en el espacio”.

Consultada por cómo llega a un valor de consenso estimado, Colaizzo explicó que hay diversos enfoques. Para ella, entre los que más le hicieron sentido está el enfoque asociado “a cuál es el valor de minarlo, cuál es ese costo para adquirir esa moneda y la estimación es que después del halving, es decir, cuando se reduzca la oferta, ese costo va a estar como en 80 mil dólares. Lo que hace es que, para algunos analistas, es setear el piso”.

Por otro lado, “muchos lo comparan con el oro y ven el bitcoin como, efectivamente, el resguardo de valor, asociado a la durabilidad, que es fungible, escaso y divisible. Ahora, cuando hacen estas estimaciones (…) hacen algunos ajustes porque no es uno a uno y eso efectivamente pone el precio por arriba de los 100 mil dólares”.

En cuanto a ejemplos de qué se puede adquirir con bitcoin, la experta mencionó que “un Starbucks se puede comprar con bitcoin, pasajes de aereolínea, en Disney, y muchas de ellas lo que hacen es que te dan como una especie de reward o cashback (…) para incentivar que efectivamente uno haga su compra con bitcoin”.

Por último, Agostina Colaizzo advirtió que “hay mucho desconocimiento y decir hago mi apuesta acá y me hago millonario (…) hubo mucho FOMO (Fear of missing out) por el lado de inversionistas que no estaban dispuestos a entrar en todo lo que era el exchange, y que hoy por hoy esté a través de los ETFs hace que se animen a poner una parte de su portafolio alocado en lo que es bitcoin”.