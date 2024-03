Vinka Jackson y abuso infantil: “Yo creo que hablamos de protección cuando las cosas ya nos han sobrepasado”

En un nuevo capítulo de Qué Hay de Nuevo, conversamos acerca del abuso infantil con la psicóloga y autora del libro “Derecho al Tiempo”, Vinka Jackson.

Al ser consultada por sus dichos hace un tiempo, cuando dijo que “Chile no pone a la infancia en el lugar que necesita y merece”, indicó que se podría generar una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la niñez usando como lente el tiempo. “Yo creo que hablamos de protección cuando las cosas ya nos han sobrepasado, somos muy reactivos a la tragedia, a la carencia, a la precariedad, no hacemos mucha prevención, no tenemos una mirada a futuro. Esas son las palabras claves, prevención y futuro. Pensar que lo que hacemos hoy por la infancia realmente aunque demore y haya que esperar, es realmente la mejor manera de construir algo”.

A nivel de políticas publicas afirmó que “ha habido varios eslogan de la infancia primero, cuidemos a los niños, etc. Pero la prueba está en los actos, y por ejemplo todavía no hay un plan mandatario a nivel nacional de prevención de abuso, todavía no logramos coincidir en una forma de contar con educación para la sexualidad, la afectividad y las relaciones humanas en todas las escuelas”.

Acerca de como hacer el trabajo desde la casa, la experta señaló que la política pública la podemos hacer entre todos. “En los hogares principalmente es donde podemos ensayar este tipo de cosas. El “no” es fundamental, si fuese la primera palabra antes que mamá y papá casi que felices. Nosotros debemos ser quienes le den la confianza para que pongan sus límites”.