Economista Bettina Horst y reforma previsional: “Es mejor darle pausa” en vez de hacer una “mala reforma”

En conversación con ‘Más que Números‘, la economista y directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, abordó la situación económica chilena, el crecimiento económico y las reformas pendientes.

Al analizar el panorama económico en nuestro país, Horst expresó que “estamos en un momento complejo, pero que se podía anticipar. Yo diría que hace un par años, después de la recuperación del covid y la actividad económica, nos enfrentamos a una nueva realidad que probablemente no la habíamos visto en los últimos 30 o 40 años que es la del estancamiento económico”. Si bien antes habíamos tenido bajas en el crecimiento, “siempre con la perspectiva de mejora y de repuntar, y eso hoy día no está en el escenario”.

Entre los factores que nos han llevado a esta situación, la economista explicó que “un aspecto sin duda es un tema de expectativas, el tipo de país que somos. Hace unos 20 o 30 años atrás éramos un país que entregábamos cierta estabilidad política, en las reglas del juego, institucional, y la verdad que eso no solo después de octubre del 2019 sino es que previamente las discusiones que se fueron instalando en el país también llevaron a generar una mayor incertidumbre e inestabilidad”. Esto ha llevado a que “la inversión ha caído en nuestro país, nuestra tasa de inversión es la más baja que hemos tenido en las últimas décadas, eso sin duda que repercute en una menor capacidad de crecimiento a futuro”.

Consultada por el crecimiento económico en Chile, la directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo manifestó que “es un número nefasto y algunos dicen que no es tan malo, si es parecido a los países desarrollados, claro, pero países desarrollados con realidades y necesidades sociales totalmente distintas a la nuestra”. Por lo tanto, hizo hincapié en que “para Chile, conformarse con una tasa de crecimiento del 2% es mediocridad”.

Siguiendo con lo anterior, la experta opinó que “el tema de crecimiento pasa por un tema de modernización del Estado (…) es un tema que es poco sexy, no está en la agenda de nadie más allá que en la retórica, es una agenda tremendamente difícil de impulsar porque implica empezar a hacer las cosas distinto a como se hacían”.

Sobre las promesas del Gobierno y la discusión de reformas, Horst se refirió a que las tres más importantes consisten en evitar la judicialización en las isapres, la reforma previsional y tributaria. Al respecto, señaló que “de esas tres reformas, la que tiene que salir es la reforma al sector privado de salud, eso tiene que legislarse antes de mayo”. En cuanto a la reforma tributaria cree que “es una reforma que no es necesario legislar, no porque tengamos holguras fiscales, sino porque creo que incluso aprobándose y con el riesgo de que aprobándose una eventual reforma tributaria como la que está hoy ingresada en el Congreso, no se termine recaudando lo que se dice que se va a recaudar, pero sí se comience a gastar lo que dicen que van a recaudar”.

Por último, respecto de la reforma de pensiones, la economista fue crítica al señalar que “en vez de hacer una mala reforma yo creo que es mejor no hacer ninguna reforma”. En ese sentido, “más allá de hoy día llegar a acuerdo en una mala reforma que nos ponga en jaque y nos entregue menores pensiones el día de mañana, tal como lo plantea este Gobierno, yo creo que es mejor darle pausa a esa reforma y esperar a que haya una mayoría en el Congreso que tenga más claro hacia dónde avanzar”.