María Emilia Undurraga por Ley de Incendios: “Yo soy una convencida que Chile necesita un Servicio Nacional Forestal”

En una nueva edición de Qué Hay de Nuevo, conversamos acerca de la Ley de Incendios con la ex ministra de Agricultura y decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza Universidad San Sebastián, María Emilia Undurraga.

Con respecto al debate del artículo que impulsó el oficialismo sobre las limitaciones al uso del suelo, Undurraga señaló que “el incendio per se no cambia los usos de suelos, no es la realidad de los incendios en Chile. Gran cantidad de los incendios no están producidos justamente en terrenos que quieren expandirse, sino más bien son accidentales incluso intencionados en otras áreas que están muy definidas, y a mi juicio esa indicación no iba al problema que tiene Chile, Chile no tiene un problema de intencionalidad de otro tipo”.

Fue interrumpida y le preguntaron entonces si la indicación sigue una teoría de la conspiración y en esa línea, la exministra aseguró que “es un tema super ideológico, lo digo con todas sus palabras. Yo creo que aquí tenemos que sacar la ideología y legislar con datos objetivos e información (…) el problema este año fue la afectación, 134 personas muertas”.

Finalmente, acerca del proyecto de ley que creará el Servicio Nacional Forestal, María Emilia Undurraga puntualizó que “yo soy una convencida que Chile necesita un Servicio Nacional Forestal, pasar de una Conaf, que es una institución público-privada a un servicio publico que nos permita no solamente combatir de mejor forma los incendios, sino que tomar el desarrollo del sector forestal como un eje estratégico para el país. No solamente por su desarrollo económico, sino por el impacto social y también ambiental”.