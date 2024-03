Jorge Rodríguez, presidente del CFA, advirtió que “hay muy poco espacio fiscal para los próximos años”

En conversación con ‘Más que Números‘, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, se refirió al informe del balance de cuentas públicas del Gobierno.

Desde la CFA, “lo que nosotros hemos querido trasmitir es una mirada hacia el futuro, hacia el mediano plazo, señalando que hay una situación de estrés (…) hay muy poco espacio fiscal para los próximos años, hablando de aquí al 2028, para poder materializar nuevos gastos”.

Respecto de la deuda en Chile, la cual ha venido subiendo, y la preocupación de que ya no queda mucho espacio para esta, Rodríguez explicó que “hay que tener una mirada más larga porque el aumento de la deuda no es una cosa de los últimos dos años y ni siquiera de la pandemia, esto es un tema que vienen desde más larga data (…) como todavía nos queda cierto margen no habíamos estado tan preocupados hasta cierto minuto, pero ya ese margen se nos va acabando”.

Consultado por la composición del presupuesto del año 2023 y el gasto público, el presidente del CFA señaló que “nosotros hicimos una advertencia en que la composición tuvo menos inversión y más gasto corriente, en especial gasto en personal, que es lo que se había presupuestado”. En este punto indicó que hay dos cosas que uno puede advertir como posible alerta: “mientras menos inversión exista, menores son las posibilidades de crecimiento de la economía a largo plazo” y, por otro lado, “el mayor gasto en personal tiende a ser más permanente porque es más complejo sacar funcionarios públicos o retirar otros tipos de gastos corrientes”.

Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “nosotros no hemos dicho que estemos gastando de más, sino que lo que hemos dicho es que no hay recursos para nuevos gastos y, en ese sentido, el Gobierno tiene a la espera mucho de su programa (…) y lo tiene justamente porque no ha podido levantar esos ingresos permanentes”. En esa línea, explicó que esos ingresos permanente pueden provenir desde distintas fuentes: mayor crecimiento económico, nuevos ingresos tributarios, menor evasión y elusión, y una mayor eficiencia y reasignación del gasto.

Por último, frente a la pregunta de cuál es el riesgo de que estemos trabajando con un presupuesto del 2,5 cuando en realidad podría ser menor, el experto destacó que “hay que ser cuidadosos con las proyecciones macroeconómicas que son las que determinan las estimaciones de ingresos fiscales (…) es difícil hacer esas proyecciones en especial luego de los episodios de pandemia que hemos tenido en que las elasticidades no se han comportado como se estaban comportando antes de la pandemia”.