Cristián Araya de Sartor: “La competitividad (en Chile) en términos tributarios se ha visto cuestionada”

En conversación con ‘Más que Números‘, el gerente de estrategia de Sartor, Cristián Araya, abordó la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central y el panorama económico en Estados Unidos.

Consultado por cómo se tomó el mercado el IPC marginalmente más alto en Estados Unidos, Araya señaló que “yo creo que en general es un dato que salió ligeramente con alguna inflación un pelito más arriba, salió un 0,4 (…) el mercado debía asumir de que la decisión de política monetaria en Estados Unidos probablemente se va a postergar para junio de este año, como consecuencia directa”.

En base a lo anterior y combinado con la EEE, en la que los analistas reducen la posibilidad de una baja de tasa en la próxima reunión a 75 puntos base, el gerente de estrategia de Sartor explicó que en cuanto al impacto sobre el precio del dólar, “el diferencial de tasas que se usó como argumento para una desvalorización del tipo de cambio, sobre todo doméstico, me parece que no debería seguir avanzando”.

Por último, sobre la aplicación de tasa del 10% para la ganancia de capital en instrumentos bursátiles y que se está volviendo a discutir una nueva alza, Araya consideró que “tiene un efecto, todo tema impositivo que me merme la calidad o la competitividad de la ganancia de capital sí me puede generar ruido. No por nada yo te diría que mucho inversionista grande en Chile hace rato que ha sacado todos sus capitales y los ha llevado fuera de Chile porque la competitividad en términos tributarios se ha visto cuestionada de alguna u otra manera”.