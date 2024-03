Claudio Alvarado, director ejecutivo IES: “El Presidente (Boric) le ha dado el gusto a Gonzalo Winter”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, abordó el escenario previo a las elecciones municipales, la gestión del presidente Gabriel Boric y el lanzamiento del libro desde IES.

Consultado por los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien llamó a no escandalizarse por la competencia interna de cara a las municipales, Alvarado expresó que “en abstracto uno podría coincidir con lo que dice Arturo Squella, pero ocurre en el caso concreto de, primero que se trata de elecciones municipales en las cuales van unidos desde la DC al Partido Comunista y, por tanto, cualquier división que exista para alcaldes en el caso de la oposición va a favorecer un eventual triunfo del oficialismo”. En ese sentido, lo lógico sería que existan coordinaciones o pactos para disputar el cargo con la izquierda.

Respecto de la solicitud de apoyo de militares para enfrentar la crisis de seguridad, por parte del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, el director ejecutivo del IES opinó que “desde el ángulo estrictamente político, a mí me parece que lo que refleja esta declaración es lo extraviada de la estrategia o el discurso que ha intentado levantar el oficialismo de que hoy día estamos mejor (…) basta pasearse por casi cualquier lugar del país para darse cuenta que la realidad o al menos la percepción subjetiva de la gente es que se vive con angustia”. De esta manera, cree que “ese discurso no tiene el mayor fundamento real”.

Por otro lado, “mirada la situación desde el punto de vista de la crisis de seguridad en sí misma, esto simplemente confirma la gravedad de la crisis en la que nos encontramos (…) sabemos que con buenos motivos el mundo militar ha planteado de que ellos, las Fuerzas Armadas, no están preparadas para labores de orden público tradicionales”.

Al analizar el panorama político nacional, Alvarado expresó que “las últimas semanas han sido extremadamente preocupantes (…) lo que ha observado la ciudadanía es que el Presidente ad portas de cumplir dos años en el poder no está preocupado de los temas que inquietan a las grandes mayorías, sino que su agenda ha estado más bien centrada en hablarle a su nicho, a su tercio”. En ese sentido, hizo hincapié en que “en el caso del Ejecutivo no basta hablar, hay que hacer (…) esa conducción brilla por su ausencia”.

Tomando en cuenta la contingencia, particularmente la polémica entre el Gobierno y la embajada de Israel, el académico declaró que “sí creo que el Presidente en la última semana, por decirlo así, le ha dado el gusto a Gonzalo Winter, se ha dedicado a entregar mensajes que tiene que ver más bien con ese texto, con esa supuesta batalla cultural que con las necesidades que angustian a los chilenos”.

En referencia a los dichos que han emitido desde el Gobierno de que nos encontramos mejor que antes, opinó que “esta minuta del Ejecutivo de ayer a mí me parece que no le hace un buen favor a la propia actuación del Gobierno porque no calza ni con lo que piensa la gente y obviamente no va a ser recibida por las fuerzas opositoras del oficialismo, entonces la verdad que cuesta mucho entender qué es lo que busca realmente el presidente Boric, hacia dónde apunta”.

Por último, consultado por el lanzamiento del libro “Feminismo contra el progreso” de Mary Harrington, Alvarado explicó que “busca poner bajo la lupa lo que podríamos llamar los costos de la mirada progresista del feminismo, en ningún caso es un libro que busque volver hacia atrás o negar los avances que han existido (…) de lo que trata en su reflexión es más bien de preguntarse si el feminismo dominante hoy no ha olvidado los intereses de las grandes mayorías”.