Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes: “Voy a la reelección con toda la convicción de haber hecho y estar haciendo una buena gestión municipal”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, abordó su candidatura a la reelección, su gestión y los próximos desafíos.

Consultada por su candidatura a la reelección como alcaldesa, Peñaloza declaró que “desde el punto de vista de quienes nos debemos los alcaldes, quienes votan por nosotros y quienes son nuestra principal preocupación, los vecinos, yo voy a la reelección con toda la energía y convicción de haber hecho y estar haciendo una buena gestión municipal”. Por otro lado, cree que es una buena noticia que los liderazgos de centroderecha potentes y con trayectoria estén disponibles para competir en las elecciones municipales.

Tomando en cuenta las presuntas irregularidades que han habido dentro del municipio de Las Condes, la jefa comunal indicó que “hemos tomado definiciones, presentado querellas y eso como alcaldesa es una decisión difícil, pero que se tiene que tomar. Yo no he tomado palco en las situaciones, las he enfrentado”. Por tanto, si bien su período termina el 6 de diciembre de este año, aseguró que “todavía estamos en un proceso donde estamos haciendo las mejoras internas, sobre todo las que tienen que ver con el control interno, donde hemos visto las mayores deficiencias”.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes señaló que “hemos hecho un llamado al Congreso que tenemos que modernizar la gestión municipal y esta es una opinión que tenemos transversalmente los alcaldes”.

Ante las elecciones municipales, Peñaloza destacó que “todas las figuras de centroderecha que tenemos una experiencia y un liderazgo importante, tenemos siempre que estar mirando el desafío mayor y hoy es poder ganar las presidenciales para retomar el rumbo de nuestro país”. Específicamente sobre la elección de la comuna de Las Condes, expresó “bienvenida esa competencia, yo voy a la reelección, tengo el apoyo de Chile Vamos y voy a seguir trabajando día a día”.

Por último, en cuanto a una posible dispersión de votos producto de que varios candidatos de su sector disputen el cargo, la política opinó que “acá lo que debemos hacer es poder buscar todos los pactos y escenarios que nos permitan, a nivel nacional, maximizar los resultados electorales de las municipalidades (…) esta dispersión, a mí juicio, sería un error”.