Heraldo Muñoz por exclusión de Israel de la FIDAE: “Se entiende, a mi juicio, la decisión del gobierno”

En un nuevo capítulo de Qué Hay de Nuevo, conversamos con el excanciller Heraldo Muñoz, en el marco de la decisión del gobierno de excluir a Israel de la FIDAE y las consecuencias que podría traer a la imagen internacional de Chile.

Con respecto a el conflicto en medio oriente Muñoz aseguró que “esta es una situación que Chile no puede ignorar. No puede ignorar que Israel está en guerra, y por eso se entiende, a mi juicio, la decisión del gobierno de excluir a la industria militar israelí de la Fidae. Creo que es una decisión prudente en ese contexto”.

Al ser consultado por si la exclusión de Israel de la FIDAE tiene que ver con antisemitismo, el ex canciller señaló que “para nada (…) no tiene nada que ver, Chile ha solidarizado como corresponde con Israel frente a este ataque terrorista de Hamás, es inaceptable, más de 1300 personas muertas, la mayoría personas civiles inocentes (…) Chile siempre ha tenido una postura que busca un acuerdo de paz basado en la solución de dos estados; Israel y Palestina, que puedan convivir en paz, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”. Agregó que “Chile no puede ignorar lo que ha pasado en Gaza, este desplazamiento forzado”.

Acerca de si Israel puede tomar represalias contra nosotros en materia de la relación militar, Heraldo Muñoz indicó que espera que no. “Porque los equipamientos militares tienen contratos que deben cumplirse. Además, hay competencia por vender equipos, por algo estas empresas bélicas de distintos países vienen a Chile, a mostrar sus equipos y vender, entonces no creo que exista un riesgo, pero yo espero que se establezca la normalidad plena en la relación bilateral Chile-Israel”.

En la misma linea, con respecto a las relación bilateral entre ambos países puntualizó que “yo creo que no va a tener un impacto en la relación con Israel. Es una relación antigua que pasa por altos y bajos, y sin duda estamos en un punto más bien bajo, pero es una relación de Estado”.

Finalmente, para cerrar advirtió que “quizás esta decisión no fue en el tiempo más oportuno pero estamos frente a una guerra en un contexto donde esto tiene un impacto a nivel global, no hay país donde no exista un debate sobre esta materia y la aspiración de que se consiga un cese al fuego, se libere a las personas secuestradas y se retomen las conversaciones de paz”.