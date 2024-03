Fernanda García, subdirectora Faro UDD: “Una narrativa radical feminista hace crecer la caricatura de los sectores más conservadores”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la subdirectora de Faro UDD, Fernanda García, abordó el panorama nacional en materia de género, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los movimientos feministas. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Al analizar el panorama nacional, García expresó que “lo encuentro encuentro gravísimo y creo que es el problema de Chile, en avance de materia de género a un nivel de política pública, es que para poder tomar la decisión de crear política pública eficaz, todos los estudios muestran que tiene que haber una voluntad firme de la autoridad de desideologizar el tema de la causa de la mujer”.

En ese sentido, “cuando uno propone un cambio social eso tiene una dimensión política y no está mal que la tenga, el tema es crear una agenda feminista que se ocupe de las particulares necesidades que las mujeres de una determinada realidad sociocultural demandan como prioritarias, tener una narrativa coherente y tener una sensibilidad respecto de los destinatarios”.

Consultada por las críticas y toma de distancia por parte de ciertos movimientos feministas hacia el Gobierno, la subdirectora de Faro UDD opinó que “no creo que le haya faltado iniciativas legales y que no haya llevado adelante cambios, el hecho de haberse reactivado la discusión sobre la sociedad conyugal y la aprobación de la ley de Violencia de Género, son temas relevantes”. En esa línea, “el feminismo que él (Gabriel Boric) invocó y que lo apoyó en lo que fue la preparación de su programa de Gobierno tiene una agenda muy determinada que no necesariamente es la agenda que convoca el consenso en materia de avance en temas de mujer“.

Desde su punto de vista, en referencia a los feminismos y antifeminismos, “en los extremos curiosamente lo único que hacen es alimentar el crecimiento del adversario más radical que tienen, es decir, una narrativa radical feminista, hegemónica, sectaria que no hace ninguna vinculación con la relevancia del crecimiento económico, por ejemplo, hace crecer la caricatura feminista de los sectores más conservadores o reaccionarios respecto del movimiento de avance de la mujer.

Por último, hizo hincapié en que “lo grave del sectarismo es que haya gente que se reste de apoyar esta ley porque lo ve como una consigna política, eso es lo que a mí me parece grave y lo que creo que es perjudicial para la mujer”. Por lo tanto, “deberíamos ser capaces de reaccionar a esta ley y a otras, con prescindencia, en la medida de lo posible, de la afiliación política”. En ese sentido, cree que cuando las coordinadoras del 8M señalaron que no apoyan al presidente Boric porque ellas querían ir en contra de Kast, García indicó que “a mí me parece que traicionan la coherencia de lo que es la esencia del movimiento feminista que es cuestionar una lógica hegemónica, patriarcal y fascista, bueno que más fascismo que decir hay personas que no están convocadas al diálogo feminista porque no tienen los mismos principios que yo tengo”.