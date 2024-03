Patricio Fernández, ex superintendente de Salud, por isapres: “La aplicación de este fallo nunca necesitó una ley para aplicarlo”

En conversación con ‘Más que Números‘, el ex superintendente de Salud y colaborador de Horizontal, Patricio Fernández, abordó la ley corta de isapres.

Consultado por si es viable que el proyecto del ley sea discutido en los mismos términos en la Cámara Baja, Fernández expresó que “es probable que no, el proyecto de ley que sale del Senado ya tiene mucha resistencia en varios aspectos, bastó ver la primera sesión de la Comisión en la Cámara de Diputados para darse cuenta cuál iba a ser el tono, es un tono muy crítico en relación a asociarse este mecanismo de la mutualización”. En esa línea “ya está instalado en la Cámara de Diputados de que se trataría de un mecanismo para establecer un perdonazo a las isapres”.

Siguiendo con lo anterior, este “perdonazo” está asociado a “un tema político, un costo político que no van a querer asumir. Lo otro es que la discusión está muy marcada por esta última alza que se informó en los últimos días que fue producto de un indicador que se adelantó por ley y que resultó más elevado que lo que hubiese sido el régimen normal, porque además se eliminó un elemento de contención del indicador, como es la variación de las prestaciones de la modalidad libre elección del Fonasa”.

Otro aspecto que se debe revisar es “cuál es la ponderación o el peso específico que le está dando a cada elemento que compone el indicador”. Por tanto, “puede ser y no es descartable que muchas veces la presión política, de distinta índole, influencie la manera cómo se le está entregando la ponderación”.

Frente a la pregunta de si comparte o no la idea de que al final son los usuarios quienes terminan pagando la deuda de las isapres, el colaborador de Horizontal opinó que “en parte sí, sería mentir que no es así, porque no existe otra manera”. Asimismo, cree que “lo que ha tenido todo este proceso es generar desinformación en la población, una serie de alzas y bajas que no las van a entender jamás, lo que falta explicar es cuáles son los beneficios reales que comprendería una situación como la que pretende establecer una ley corta”.

Respecto de los plazos y de la declaración de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien señaló que no pedirán una nueva prórroga para cumplir los plazos del fallo, Fernández destacó que “yo creo que es complejo haber dicho eso porque veo muy difícil llegar a ese plazo”. Esto ya que la Cámara Baja ya ha expresado que el Senado tuvo más de nueve meses el proyecto y a ellos se les está pidiendo aprobarlo en semanas.

Desde su punto de vista, señaló que “siempre he creído que la aplicación de este fallo, y siento que de todas maneras lo sabe el Gobierno, nunca necesitó una ley para aplicarlo” .

Por último, sobre las clínicas y las listas de espera, indicó que “las clínicas están tomando sus resguardos en relación a lo que se viene con el tema de isapres (…) hay grupos de clínicas que están buscando formas de protegerse en relación al financiamiento, pero la situación es de inestabilidad”.