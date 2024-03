Entrevistas Macarena Navarrete de EY Chile: “Subir los impuestos a la clase media es una respuesta política del Estado” En conversación con ‘Más que Números’, la Country Managing Partner de Ey Chile, Macarena Navarrete, abordó el pacto fiscal, la reforma previsional y el 8M Consultada por el pacto fiscal, Navarrete explicó que dado que la reforma tributaria fue rechazada y que quedó un plazo, el 8 de marzo, para poder volver a presentarla, el Gobierno dividió esta reforma en tres y dejó una de impuestos verdes, de cumplimiento de obligaciones tributarias y después “la reforma propiamente tal, la que va a elevar los impuestos, viene en marzo y eso todavía no ha sido presentado”. Respecto de los aumentos de las medidas de fiscalización, las cuales le dan al Servicio de Impuestos Internos (SII) la posibilidad de fiscalizar “más duro” al contribuyente, la Country Managing Partner de EY Chile señaló que “cuando uno es contribuyente uno está desvalido, uno no tiene armado una fiscalía ni un departamento de contabilidad para defenderte”. Por otro lado, el fisco cuenta con un departamento de fiscalización, auditores y abogados, por tanto, “no le cuesta nada ir detrás de ti”. En cambio, cuando a las personas les paga algo, deben contratar abogados y dedicarle tiempo. Siguiendo con lo anterior, Macarena Navarrete aclaró que “el problema es que el que sí está pagando lo que le toca tiene que hacer todos estos gastos, todos estos desembolsos para demostrarlo y a veces son más caros de lo que le están cobrando”. Sobre el alza de impuestos, impulsada por el Gobierno, a las personas con ingresos de tres millones doscientos mil pesos y hacia arriba, la socia principal de EY Chile señaló que “subir los impuestos a la clase media (…) esta es una respuesta un poco política del Estado que está intentando recaudar más impuestos a nivel de impuestos personales. Trata de subir la escala, pero no quiere cobrar de ahí para abajo”. Desde su perspectiva, “el problema en Chile no son las tasas, son las bases sobre las cuáles se está pagando”. En cuanto a la idea de eliminar la exención otorgada a los DFL2, Navarrete opinó que “en general no considero bueno las medidas que tienden a perjudicar el ahorro y la inversión (…) las tasas de ahorro en Chile son bajas y las tasas de endeudamiento son altas, debiéramos beneficiar las medidas que tienden a fomentar el ahorro”. Por último, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la experta manifestó que “producir un aumento de la cantidad de mujeres en posiciones de alta dirección no es un proceso fácil”. En su caso, en EY tienen solamente un 30% de mujeres socias lo que representa un dificultad, ya que “el proceso de lograr hacer que más mujeres sean socias es un proceso en que tú tienes que irlas acompañando desde el comienzo (…) porque sino ocurre que tienden a dejar las oficinas o trabajos al tiempo que se produce la maternidad”. En consecuencia, recomienda establecer toda clase de programas destinados a apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional.

[{"id_post":88729,"post_title":"Patricio Fern\u00e1ndez, ex superintendente de Salud, por isapres: “La aplicaci\u00f3n de este fallo nunca necesit\u00f3 una ley para aplicarlo”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/03\/07\/patricio-fernandez-ex-superintendente-de-salud-por-isapres-la-aplicacion-de-este-fallo-nunca-necesito-una-ley-para-aplicarlo.html","post_date":"Mar 07 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/03\/Aton_408768-459x306.jpg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":88642,"post_title":"Gonzalo Sanhueza de Econsult: “El Gobierno tiene que crear las condiciones para que se materialicen los proyectos de inversi\u00f3n”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/03\/06\/gonzalo-sanhueza-de-econsult-el-gobierno-tiene-que-crear-las-condiciones-para-que-se-materialicen-los-proyectos-de-inversion.html","post_date":"Mar 06 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/03\/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-17.19.28-466x306.jpeg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":88637,"post_title":"Ricardo Mewes, presidente CPC, y alza de impuestos: “El Gobierno est\u00e1 apuntando a los que siempre han pagado y no a los que no pagan”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/03\/06\/ricardo-mewes-presidente-cpc-y-alza-de-impuestos-el-gobierno-esta-apuntando-a-los-que-siempre-han-pagado-y-no-a-los-que-no-pagan.html","post_date":"Mar 06 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/03\/Foto-Ricardo-Mewes-CNC-e1671110102910-768x432-1-544x306.jpeg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"}]