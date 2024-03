Senador Jaime Quintana sobre decisión del gobierno de excluir a Israel de la FIDAE: “Respeto la decisión del presidente, pero no la comparto”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó la reanudación de la discusión sobre la reforma previsional.

Frente a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a ceder en el tema de pensiones, Quintana destacó que “de ambos lados se ha cedido, porque la derecha planteaba que ningún punto debía ir a solidaridad y todo a capitalización individual, y nuestro mundo sostenía que, pensando justamente en pagar mejores pensiones hoy a los actuales jubilados, había que llevar todo a solidaridad, por lo tanto, creo que el punto intermedio es lo que el expresidente Piñera ya había establecido en su Gobierno, el 3-3”.

Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “la discusión no es la del pilar solidario, no confundamos a nuestros pensionados. Una cosa es el pilar solidario para los que nunca cotizaron, que está resuelto y que habrá que seguir aumentando en el futuro, y otra cosa, la gran deuda de la cual tenemos que hablar hoy día de los trabajadores que cotizaron una parte con lagunas (…) al pilar contributivo no le estamos dando respuesta y algún sector parece que no quisiera darle respuesta con esta discusión un tanto tergiversada”.

Desde su punto de vista, “esto es un imperativo moral que no debiéramos llegar a la Cuenta Pública del Presidente sin tener más o menos bosquejado cómo va a quedar esta ley y una señal muy clara para los pensionados de que nos vamos a hacer cargo de sus pensiones (…) el que no quiera que las pensiones de los jubilados suban, ahora este año, bueno que sigan dilatando esto”.

Respecto de la polémica por los dichos del presidente Gabriel Boric sobre el “anticomunismo”, el senador del PPD cree que sí existe en nuestro país, pero por otro lado, “el Partido Comunista tiene todo el derecho a tener una relación con Venezuela, para mí es una dictadura. El problema tal vez del PC es cómo se aproximó al caso del teniente coronel Ojeda y aportando hipótesis a la situación, cuando era el momento para guardar silencio”.

Por último, sobre que el Gobierno suspendió a Israel de la Fidae, el presidente del PPD expresó que “yo respeto la decisión del Presidente, del Gobierno, pero no la comparto”.