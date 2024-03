Ricardo Mewes, presidente CPC, y alza de impuestos: “El Gobierno está apuntando a los que siempre han pagado y no a los que no pagan”

En conversación con ‘Más que Números‘, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó la actividad política y económica de nuestro país.

Al analizar el panorama chileno, Mewes destacó que “hoy día tenemos una crisis de seguridad, orden público, falta de crecimiento y de inversión, por lo tanto tenemos tasas altísimas de desempleo”.

Consultado por la reforma tributaria, indicó que “hace mucho tiempo dijimos que no era bueno para Chile subir impuestos, ni para las empresas ni para las personas (…) nunca hemos hablado de subirle el impuesto a las personas que ganan tres millones doscientos mil pesos y de ahí hacia arriba, porque eso es prácticamente la clase media de nuestro país que se va a ver afectada”. En ese sentido, “el Gobierno está apuntando a los que siempre han pagado y no está apuntando a los que no pagan, que es donde está la informalidad”.

Respecto de la idea de levantar el secreto bancario, que le permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) aplicar una norma antielusiva, opinó que “esto de levantar el secreto bancario por levantarlo la verdad es que no parece porque el contribuyente queda a merced del funcionario de Impuestos Internos”. Por tanto, cree que “estamos haciendo un cambio profundo a nuestro sistema tributario sin la evidencia suficiente”.

Pasando al mercado captital y el alza de impuestos, indicó que “lo que le ha dado dinamismo al sistema de capitales en Chile tiene que ver con la tasa que hoy día se sabe que es del 10%. Nosotros tenemos que tener un sistema tributario competitivo y cuando miramos lo que pasa en Perú y otros países de la región, vemos que si se sube el impuesto al 22%, como lo está planteando el Gobierno, creemos que vamos a quedar mal respecto de la competitividad”

En otro punto, Mewes quiso dejar en claro que hoy “urge la necesidad de recuperar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Con estas medidas que se están planteando, claramente van en el sentido inverso (…) Chile necesita crecer, atraer inversión para que podamos generar mayores puestos de trabajo, cosa que hoy día no está ocurriendo”.

A raíz de los últimos hechos de violencia y delincuencia a lo largo del país, expresó que “es gravísimo lo que estamos viendo y esto genera algunas medidas que a las propias empresas le está imponiendo el Gobierno, como por ejemplo, empresas de la minería que están siendo consideradas estratégicas les obliga a tener guardias incluso armadas”. Desde su perspectiva, “eso es perder la visión de cuál es el rol de Estado en materia de seguridad y que no puede ser traspasado al sector privado”, agregando que “para nosotros es complejo porque esto genera desincentivos a la inversión”.

Por último, sobre los incendios que afectaron a la región de Valparaíso, el presidente de la CPC cree que se debería hacer lo mismo como lo que se hizo con la exitosa Ley de robo de madera, pero “como no califican las pruebas para el Ministerio Público y para los jueces cuando alguien no es pillado infraganti (…) tenemos que cambiar la legislación y aprovechar la ley de incendios”.