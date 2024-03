Gonzalo Sanhueza de Econsult: “El Gobierno tiene que crear las condiciones para que se materialicen los proyectos de inversión”

En conversación con ‘Más que Números‘, el economista de Econsult, Gonzalo Sanhueza, abordó el dólar, crecimiento económico, seguridad e inversión en nuestro país.

Consultado por China, país que fijó en un 5% su crecimiento para este año, Sanhueza señaló que “lo que ocurre con China es que yo creo que hay un cambio de paradigma, la población se ha estado envejeciendo y la población joven es distinta de la más vieja, no nació en una China pobre, sino con más recursos y tiene otras preocupaciones ambientales”. En ese sentido, “está girando su modelo de negocio a ser una economía más de servicio”. Es por esto que cree que si bien el gigante asiático será un actor importante en el crecimiento, no será tan relevante para la economía chilena porque el eje principal de los próximos años no será el crecimiento del sector industrial.

Pasando a nuestro país, el economista explicó que “la economía chilena lleva diez años que no crece el ingreso per cápita”. Si observamos desde que partió el Gobierno del presidente Gabriel Boric, “el crecimiento acumulado en dos años es uno”, en contraste con el mundo, en donde “prácticamente todas las regiones han crecido 6%”. De esta manera, “volvemos a tener el problema del crecimiento económico en la agenda y yo creo que este año vamos a crecer 2%”. Sin embargo, “2% es un crecimiento muy bajo, cuando la población crece al uno el per cápita crece al uno, o sea no es nada, tiene que ver con el rebote, crecimiento al consumo”.

Siguiendo con lo anterior, Sanhueza hizo hincapié en la necesidad de que “el Gobierno tiene que, con urgencia, crear las condiciones para que se materialicen los proyectos de inversión”.

En cuanto a la seguridad e inversión en Chile, el economista de Econsult manifestó que desde el punto de vista de las empresas están ocurriendo dos cosas: primero, “cuesta mucho asegurar los bienes productivos porque las primas de seguro han subido enormemente (…) hoy día esos seguros son impagables y eso aumenta el riesgo de las inversiones”. En segundo lugar, “las empresas están teniendo problemas productivos dada la seguridad, todo lo que es la logística”.

Consultado por la razón de por qué Chile no está teniendo una moneda fuerte, Gonzalo Sanhueza explicó que “hay un cambio que es estructural respecto al peso chileno que se vio muy acentuado en el estallido social”, ya que aumentó los niveles de riesgo. Luego, una vez que terminaron los procesos constitucionales la pregunta era “cuánto del cambio estructural quedaba”. Puntualmente, ahora tiene que ver con el cambio en las expectativas respecto del diferencial de tasas.

Por último, respecto del ahorro fiscal, el experto expresó que “nosotros tenemos un ministro de Hacienda que es muy fiscalista, así que yo creo que en materia fiscal no debiéramos tener mayor preocupación. El compromiso para este año es llegar a un déficit fiscal del orden del 2%, que parece bastante razonable (…) el tema fiscal no es una preocupación para los inversionistas extranjeros en Chile”.