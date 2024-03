Edmundo Valladares, expresidente de Blanco y Negro por sanción a Colo-Colo tras Supercopa: “Por culpa 100 personas terminan pagando casi 13 mil. Es inaudito”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Edmundo Valladares, extimonel de Blanco y Negro y del CSD Colo-Colo se refirió a la sanción recibida por los hinchas del equipo.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Colo-Colo por los graves desórdenes que provocaron barristas del equipo durante la Supercopa de Chile el pasado 11 de febrero en el Estadio Nacional.

El ente disciplinario del balompié entregó su dictamen y determinó que los 12 mil 820 asistentes en Galería Norte que fueron controlados en el partido que abría oficialmente la temporada 2024 no podrán ingresar en los próximos 5 partidos de local.

Consultado por esta sanción, que tiene a los hinchas albos furiosos, el ex mandamás del club de Macul dijo no esperar novedades. “El CSD presentó un recurso a favor de los socios y socias de la institución. Falta saber primeramente qué pasará con la apelación de Blanco y Negro a la segunda sala del tribunal. Mientras no haya respuesta estamos en una tremenda incertidumbre de cara al partido del domingo por ejemplo. Está todo en el aire y esperando a ver qué dice la ANFP”, relató.

En ese sentido calificó de “injusticia tremenda” la medida tomada por el tribunal, afirmando que se trata de “una medida ilegal y arbitraria por lo demás, además de discriminar a los colocolinos y colocolinas por lo demás. A futuro le puede tocar a otros hinchas, la violencia está inserta en varias hinchadas y estadios. Es inaceptable que se sigan tomando este tipo de medidas. Es inaudito. Los hechos de violencia del domingo de la final de Supercopa fueron 100 o 150 personas, de las cuales, ninguna tendrá un castigo y pagará todo el resto por su culpa. Casi toda la Galería norte”.