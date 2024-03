Chantal Garay por músicos en el metro y efectos en personas TEA: “Otra vez, las empresas le están dando la responsabilidad a la gente”

En una nueva edición de Qué Hay de Nuevo, conversamos con Chantal Garay, presidenta de la federación de autismo en Chile, sobre la polémica por músicos en el metro y el efecto en las personas con trastornos del espectro autista (TEA).

La discusión se da después de que el papá de un niño con TEA enviara una carta evidenciando lo difícil que es para su hijo andar en metro por la cantidad de músicos en los vagones. Tras esto, la federación de autismo pidió que existan guardias de seguridad capacitados para el desalojo de esos músicos.

Al respecto, Chantal Garay señaló que “es preocupante que el metro en un comunicado haga un llamado a la ciudadanía a no entregar las propinas para que finalmente los músicos no quieran subirse al metro. Otra vez, las empresas le están dando la responsabilidad a la gente, siendo que es un acto ilegal que no debiese ocurrir”.

Acerca de que Chile no ha podido sobrellevar las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista la experta indicó que “una real inclusión no existe, para nosotros lo que hacen centro comerciales con “la hora inclusiva”, es segregación pura y dura. Porque un autista no deja de ser autista en el resto de las horas (…) es algo bastante ilógico, no tiene fundamentos, no lo vemos como algo inclusivo. Muchas personas pueden decirme que hay que partir por algo, pero no. No hay que partir por eso, porque ya llevamos años esperando, ahora necesitamos más y eso es insuficiente”.