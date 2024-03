Ricardo Cifuentes (DC) y elecciones municipales: “Me encantaría volver a una alianza muy parecida a la Concertación”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (DC) y presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, abordó el cambio en la presidencia de la Cámara y la agenda legislativa.

Consultado por el cambio de la presidencia en la Cámara Baja, Cifuentes expresó que “espero que el proceso de transición sea lo más fluido posible”. En esa línea, señaló que “independientemente de las posiciones políticas que a veces son muy encontradas, ha habido, en estos últimos meses, respeto (…) no es fácil porque a veces la diferencias afloran cuando la contingencia así lo impone”.

Respecto de que la primera intervención del presidente Gabriel Boric sobre el caso de Ojeda fuera una referencia al conflicto de la derecha contra el Partido Comunista, y no entregando condolencias a la familia, el presidente de la Cámara de Diputados indicó que “el Gobierno ha actuado con seriedad y responsabilidad en este caso (…) si el Presidente opina o no, no me corresponde a mí juzgarlo. Yo creo que era necesaria una referencia a la familia, manifestando el dolor que siente el país y él como su principal representante frente a este hecho”.

A raíz del inicio del año legislativo y la disposición de los sectores a dialogar, el diputado DC declaró que “lo que nosotros hemos hecho es contribuir a ese diálogo”. Sin embargo, “este espíritu de colaboración no lo veo tan claro y, más bien, lo que va a haber es una confrontación grande impulsada por las elecciones y las diferencias que existen”.

En cuanto a si el Partido Comunista cuenta o no con el apoyo de la DC, Cifuentes hizo hincapié en que “nosotros hicimos un pacto el año pasado y vamos a respetar ese pacto, eso implica que hay que resolver algunas dificultades de interpretación. Está por un lado la aspiración del Partido Comunista, también han manifestado otras bancadas, como el PDG, que ellos tienen el primer derecho, en fin, y esas son las materias que tenemos que conversar en las próximas dos semanas”.

Frente a la pregunta de que si el PC llegara a la presidencia de la Cámara existe la posibilidad de que “manden” los proyectos de seguridad al congelador, el diputado señaló que “yo espero que no, pero además aquí hay una labor muy fuerte del Ejecutivo (…) es el Presidente el que pone las urgencias”. Por tanto, independiente de quien presida la mesa, sea el sector que sea, deberán ajustarse a las urgencias del mandatario.

Por último, en el contexto de las elecciones municipales y presidenciales, Cifuentes reveló que “me encantaría volver a una alianza muy parecida a la Concertación que le dio tremenda estabilidad a Chile, pero no es una decisión que solo tomemos la Democracia Cristiana, son los otros también los que toman decisiones y, en ese marco, tenemos que actuar”. En ese sentido, sí cree que su partido debería participar en las primarias presidenciales con la izquierda, destacando que “nosotros como partido político debemos tener candidato”.