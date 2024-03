Jorge Riesco, presidente de Sonami: “La política del litio debería ir por el lado de juntar los proyectos reales con la posibilidad de extraerlo”

En conversación con ‘Más que Números‘, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se refirió a la 92° Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés) y el panorama actual del sector minero.

Respecto de la PDAC, la mayor feria de minería del mundo, Riesco señaló que la ministra de Minería, Aurora Williams, “detalló algunos avances que están teniendo en Chile y han sido comentados, especialmente, en el tema de agilización de tiempos de tramitación de permisos”. En este punto detalló que uno podría pensar que se trata de una discusión muy local, pero que, habiendo asistido a varios paneles, “el mismo tema se repite” en otros países. En ese sentido, “hay una sensación global de que es necesaria cierta urgencia y una preocupación muy fuerte por agilizar, por hacer más expedita la puesta en marcha de proyectos”.

Consultado por el interés de Estados Unidos en el litio, Riesco señaló que “ese interés se ha expresado en acciones concretas de parte de la autoridad americana. Precisamente, lo que nosotros hemos estado haciendo en nuestras reuniones con representantes de otras empresas, es llamar la atención hacia que hay que hacer ese tipo de acciones concretas”. En esa línea, cree que “para Canadá no es indiferente que haya espacios de inversión en Chile dado ese volumen”.

Siguiendo con lo anterior, destacó que “nosotros creemos que la forma práctica de hacer un desarrollo en la industria del litio no es asignándolo a personas que no hayan tenido esos desarrollos, que no tienen presencia en el terreno, que no tienen ni siquiera concesiones mineras, es un error”. En ese sentido, cree que “la política del litio debería ir por el lado de juntar los proyectos reales con la posibilidad de extraer el litio”.

Por último, el presidente de Sonami hizo hincapié en que “tenemos que confiar en que el actual desarrollo de la ingeniería y lo que se está haciendo con el horizonte del año 2040, del año 2050 que es el horizonte global para la descarbonización total, va a funcionar”. Sin embargo, “pareciera que, a nivel nacional, estamos centrados en tratar de que ese objetivo se cumpla ahora y estamos exigiendo a los proyectos a veces condiciones que son realmente exageradas o incumplibles. Hay que tener un poco de visión de largo plazo”.