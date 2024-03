Arturo Garnham, abogado tributario, por alza de impuestos: “Desde el punto de vista global no veo que tenga sentido”

En conversación con ‘Más que Números‘, el abogado tributario y socio de Garnham Abogados, Arturo Garnham, abordó la reforma tributaria y la propuesta del Gobierno de aumentar los impuestos a las personas con ingresos desde los 3,2 millones.

En cuanto al proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, ingresado por el Gobierno, el abogado tributario señaló que “lo que fue el mensaje llamado cumplimiento tributario del 29 de enero tiene una serie de factores que fortalecen la posición del Servicio de Impuestos Internos (…) volvemos al tema del denunciante anónimo, debilitamos el secreto bancario, se modifica la norma general antielusiva”.

Respecto de la propuesta en sí, indicó que “es difícil plantear hoy día, de una manera pura y dura, un alza de impuestos a la renta, y básicamente un alza tributaria potente, cuando estamos frente a una serie de escándalos de financiamiento y estamos con un Estado que está muy atrasado”.

Siguiendo con lo anterior, explicó que “en Chile, las personas que pagan impuesto a la renta son bastante pocas (…) el punto es dónde te vas a enfocar”. En esa línea, “quizás políticamente es importante para un Gobierno que busca mayor progresividad y dice que los ricos paguen más, pero desde el punto de vista global, no veo que tenga sentido”.

Tomando en cuenta su relación con la reforma previsional, donde se crearía un impuesto al trabajo, Garnham cree que “no estamos en las mismas condiciones, no estamos dando las mismas prestaciones que justifican legítimamente cargarle más la mano”.

Consultado por la posibilidad de que se eleve el impuesto a las ganancias de capital y cómo podría impactar en el mercado, el socio de Garnham Abogados detalló que tiene que ver con el tema de la inversión, “los capitales son tremendamente movibles, por ende, si tú complejizas la operatividad o eventualmente aumentan los costos de transacción van a haber menores capitales. Estamos en una balanza donde tenemos que poner en la mesa la necesidad de recaudar con la necesidad de atraer inversiones”. Desde su perspectiva, para hacer esto último se necesita “simplificar el sistema tributario”.

Por último, sobre bajar la exención tributaria que tienen los DFL2, Arturo Garnham expresó que “a mí no me gustan las eliminaciones de los beneficios de DFL2 porque eso implica que el Estado está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Cuando tú a un inversionista le dijiste estas son las condiciones y le diste ciertos beneficios, que después de unos años se los quites a mí me parece poco serio”. Por tanto, más allá del impacto inmobiliario, desde el punto de vista legal, “me parece que un Estado que promete y después incumple, pierde seriedad y certeza jurídica”.