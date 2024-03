José De Gregorio, expresidente del BC, sobre reducir las tasas de política monetaria: “Yo sería mucho más agresivo”

En conversación con ‘Más que Números‘, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, abordó la actualidad económica del país, el sorpresivo Imacec y recorte de tasas.

Respecto del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero 2024, el cual aumentó 2,5% en comparación al mismo mes del año anterior, De Gregorio expresó que “fue sorpresivo, fue mayor de lo esperado, es un buen dato que muestra una tasa de crecimiento mes a mes desestacionalizada bastante fuerte, lo cual es una muy buena noticia estar sobre el mercado, pero yo siempre digo que hay que tener cuidado porque hay que esperar que las tendencias se afirmen”.

Consultado por si el resultado del Imacec podría ser un anticipo de cifras positivas en el futuro, el ex presidente del BC opinó que “puede ser buena cifra hacia adelante, pero no está garantizado”. En esa línea, destacó que nuestra economía es “sólida, pero que no tiene mucha noción de cómo crecer”.

Pasando al tema laboral, el decano de la FEN explicó que si bien Chile recuperó el empleo prepandemia, lo hizo en una economía en donde la población se expandió. De esta manera, “si tuviéramos el mismo nivel de empleo respecto de la población del año prepandemia nos faltan como 290 mil empleos, sin embargo, también hay que tener cuidado en que es una economía que viene creciendo muy lento”. Por otro lado, “uno tiene que observar con cuidado qué está pasando con la fuerza de trabajo porque si el desempleo no refleja esta realidad, y sí lo refleja la cifra de empleo, es porque hay una tensión entre la fuerza laboral, la gente que quiere trabajar, y la población”. Asimismo, “en Chile, uno observa que la PGU ha sacado gente mayor de la fuerza de trabajo”.

En línea con lo explicado anteriormente, el economista manifestó que “creo que siempre hay que tener un ojo de atención en la cifra de desempleo, no sería de aquellos que exageran y dicen que estamos en la crisis del empleo y que está el caos”.

En cuanto a la decisión del BC de reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos base, dejándola en 7,25%, José De Gregorio explicó que “la política de tasa es persistente, es decir, la tasa hoy no es un número que viene del cielo, depende de la que tenía antes”. En ese sentido, “si la tasa de hoy estuviera en 4% seguimos en 4%, pero si estaba en 8%, no podemos irnos en un mes a 4%”. Por otro lado, “es una razón que tampoco tiene un fundamento analítico demasiado sólido, pero sí en la práctica los bancos centrales no quieren sorprender, una baja de tres puntos puede tener efectos muy importantes en los precios de los activos (…) hay que tener relativo cuidado, sin embargo, por eso el BC no baja a 4%, pero yo sería mucho más agresivo porque ahí es donde deberíamos estar”.

Por último, frente a la pregunta de en qué nivel empieza a generar ruido el dólar en materia de control inflacionario, el economista hizo hincapié en que “desde el punto de vista el BC, $1.500, o sea la verdad es que no hay ninguna razón para estar pensando en una posibilidad de intervención, en particular porque la política monetaria no puede manejar el tipo de cambio para controlar la inflación”.