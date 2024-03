Carlos Rodríguez, presidente regional del colegio de profesores de Atacama, por huelga de hambre: “No quedaba otra forma”

En una nueva edición de Qué Hay de Nuevo, en medio de la crisis educativa que atraviesa Atacama y con el inicio oficial del año escolar, conversamos con el presidente regional del colegio de profesores, Carlos Rodríguez.

El Ministerio de Educación, a través de su Servicio Local de Educación Pública, detalló que serán 54 los establecimientos que iniciarán clases el 5 de marzo, de ellos 40 serán en jornadas completas y 14 en jornadas parciales. Estos últimos son recintos que tendrán trabajos extendidos de mantención durante la media jornada liberada. Mientras que otros seis tendrán jornadas diferidas debido a diversos motivos, entre ellos por finalización de reparaciones y robos de artículos.

Hace unos días, tres miembros de la directiva del Colegio de Profesores de Atacama iniciaron una huelga de hambre, como medida de presión ante las malas condiciones en que se encuentran los establecimientos educacionales de la zona. Carlos Rodríguez, quién es parte de esta medida señaló que ya están próximos a cumplir 72 horas y que llegaron a este punto porque “estamos gestionando desde el 2021, de marzo del 2023, y las autoridades derechamente nos han fallado y nosotros también le hemos fallado a las comunidades educativas (…) no hay instancia o gestión que no hayamos hecho, entonces no quedaba otra forma, otro recurso, de poder sentarnos a conversar”.

Con respecto a los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sobre que los retrasos no son considerables y que no exceden más de una semana, el profesor señaló que “está exagerando y vamos a tomar una palabra de él, la evidencia. Y lo que estamos levantando son las evidencias, (…) vamos a tener que volvernos a dar la posibilidad, una tercera etapa, de que cada comunidad educativo con las autoridades correspondientes hagan un cronograma de acción con fechas, plazos, financiamiento”.